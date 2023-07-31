«Ночь заводов» – искусство и индустриальные объекты 16 регионов России!

12 августа 2023 года при поддержке Газпромбанка впервые пройдет всероссийский фестиваль «Ночь заводов». Фестиваль объединит искусство и индустриальные объекты из 16 регионов России, которые на одну ночь откроют свои двери для зрителей и проведут различные культурные мероприятия. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Опен-колл на участие в фестивале собрал более 90 заявок от заводов со всей страны. Конкурсный отбор определил 18 участников, которые распределились по трем группам, в зависимости от формата участия: «Заводской запуск», «Завод-партнер», «Завод-гигант».

Так, победители уровня «Заводской запуск» получат полное сопровождение от организаторов фестиваля – от разработки концепции до реализации художественного проекта. Ими стали Арт-пространство Часового завода «Ракета», Большая ивановская Мануфактура и Чеховский завод энергетического машиностроения «ЧЗЭМ-Энергомаш». На территориях этих объектов будут размещены мультимедийные инсталляции от кураторской группы фестиваля – студии dreamlaser – мирового лидера в области мультимедийных технологий. Важной частью работы студии является создание проектов медиаискусства – жанра, в котором художественные образы создаются с помощью современных технологий.

Участниками уровня «Завод-партнер» стали субъекты Большого Урала – фокусного региона фестиваля 2023 года. На промышленных объектах Арт-центра «Воскресенский завод», Железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских, Запсибнефтехима, Сибур-Химпрома и Челябинского трубопрокатного завода пройдут спектакли-променады, созданные командой «Лаборатории новых медиа» Новой сцены Александринского театра.

Группу «Завод-гигант» представляют Водонапорная башня в городе Слободском, Исторические здания железнодорожного комплекса тюменского отделения Свердловских железных дорог, Дербентская винодельческая компания, Завод «Элмат», Калининградский вагоностроительный завод, Пространство «Заря», Творческий индустриальный кластер «Октава» и Музей станка, Фабрика «Красный Перекоп», Центр творческих индустрий «Фабрика», Цеха Александровского (Онежского тракторного) завода. Участники совместно с профессиональными командами самостоятельно реализуют культурные проекты.

Подробная программа и прямая трансляция с площадок уровня «Заводской запуск» будет доступна на сайте фестиваля https://factorynight.ru/, который станет каталогом событий на промышленных площадках.

Главная цель «Ночи заводов» — сохранение, музеефикация и актуализация индустриального наследия на территории России. Фестиваль объединяет промышленные площадки и сообщества из разных сфер через искусство и решает ряд задач: содействует развитию туристической привлекательности индустриальных объектов и включению действующих и бывших производств в активную городскую жизнь; выстраивает диалог между профсообществом и помогает индустриальным объектам обратить на себя внимание посредством федеральных СМИ.

Организатором фестиваля выступает Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ», среди крупнейших проектов которого Уральская индустриальная биеннале современного искусства и «Nemoskva». Генеральный партнер фестиваля «Ночь заводов» – Газпромбанк.

Арт-пространство часового завода «Ракета». Петергоф. Ленинградская область. Фото предоставлено участником Фестиваля

Арт-центр. Воскресенский Завод. Воскресенское. Республика Башкорстан

Большая ивановская мануфактура. Фото - Александр Бормотин

Дербентская винодельческая компания. Саунд-арт на заводе. Фото - Катя Краева

Железноделательный завод Турчаниновых-Соломирских. Сысерть. Свердловская область

Завод «Элмат». Калуга. Фото предоставлено участником

ЗапСибНефтеХим. Тобольск

Калининградский вагоностроительный завод. Плакат по производственной безопасности в цеху. Фото - Елена Кабакова

Калининградский вагоностроительный заваод. Калининград

Сибур-Химпром. Пермь

Творческий индустриальный кластер «Октава». Тула

Центр Творческих Индустрий «Фабрика». Москва

Часовой завод «Ракета». Петергоф. Ленинградская область.

Челябинский трубопрокатный завод. Челябинск

Чеховский завод энергетического машиностроения. Московская область. Фото предоставлено участником Фестиваля.

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