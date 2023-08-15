Всероссийский фестиваль «Ночь заводов» подвёл итоги

12 августа 2023 года при поддержке Газпромбанка прошел всероссийский фестиваль «Ночь заводов». Фестиваль объединил искусство и индустриальные объекты из 16 регионов России. Большая ивановская мануфактура, Чеховский завод «ЧЗЭМ-Энергомаш», «Сибур-Химпром», Калининградский вагоностроительный завод, Челябинский трубопрокатный завод, часовой завод «Ракета» и другие на одну ночь открыли свои двери для зрителей и провели на своей территории мультимедийные проекты, спектакли-променады, выставки, музыкальные и театральные перформансы.

Ночь заводов на Сибур-Химпром (Пермь). Фото предоставлено пресс-службой. Автор фото — Сергей Русанов

Фестиваль посетило более 20 000 зрителей по всей России. Вся информация об участниках, программа мероприятий и записи видеотрансляций доступны на сайте фестиваля https://factorynight.ru/, который станет каталогом событий на промышленных площадках.

«У нашего проекта несколько ключевых ценностей – проявление индустриального кода России. Уже в этом году наш сайт – своеобразная карта индустриальных объектов – от исторических объектов до действующих промышленных предприятий. Благодаря культурным проектам исторические индустриальные объекты наполняются новым смыслом и функционалом, возвращаясь в жизнь города и человека. Завод становится открытой площадкой для творческого высказывания и открытым местом для города и его жителя. Мы очень надеемся, что в перспективе «Ночь заводов» станет ежегодной. Для этого необходимо, чтобы фестиваль привлекал не только промышленные площадки, но и бизнес, без чьей поддержки подобные инициативы невозможны», – Анна Пьянкова, директор Центра поддержки и развитии современного искусства «ЗА АРТ».

Ночь заводов на ЧТПЗ (Челябинск). Фото предоставлено пресс-службой

«Ночь заводов – это квинтэссенция любви нашей хрупкой девичьей команды к теме индустриальности. Всего на одну ночь производственные цеха, руины, заводы-кластеры стали полноправными героями и соавторами происходивших на их территории культурных событий. И это важно: не декорациями, не фоном, а именно частью. И как оказалось, мы не одиноки в своей любви к промышленной эстетике – по всей стране тысячи людей пришли на территорию индустриальных объектов, чтобы вместе с нами разделить эту любовь», — Мария Туркина, главный продюсер фестиваля «Ночь заводов».

«На наш взгляд, участие в фестивале для заводов – это прежде всего эксперимент, попытка открыть для себя новые пути развития. А для нас – возможность поработать в уникальном контексте. Всегда завораживает возможность первыми исследовать пространство, изначально не предназначенное для демонстрации искусства, раскрыть потенциал, который может быть неочевиден для широкого круга зрителей.Так сложилось естественным образом, что мультимедийное искусство работает на индустриальных территориях, потому что они могут дать нам достаточный масштаб помещений и технические мощности для инсталляций. Все три площадки, на которых мы работали, очень отличаются друг от друга. Мы с интересом изучили их и хотели подчеркнуть особенности каждой, рассказать их историю через мультимедийное искусство, используя свой метафоричный язык, чтобы позволить зрителям взглянуть на эти территории по-новому», – Вероника Смирнова, концерт-дизайнер и куратор проекта «Ночь Заводов» от студии dreamlaser.

«Искусство может быть очень эффективным инструментом для развития промышленных территорий: оно может сделать пространство завода привлекательным и интересным для жителей, а также обратить внимание на сохранение индустриального наследия. Художникам же промышленные территории могут предоставить новые возможности для экспериментов. Так, например, мы с командой вдохновились нашими площадками-участниками фестиваля на создание музыкальных симфоний из звуков индустриальных объектов. Мы стремились активно использовать промышленные пространства заводов и превратить их в территорию искусства. Нам хотелось показать зрителям уникальную атмосферу индустриальных территорий и новые возможности для театральных проектов. Современные зрители часто не задумываются о том, что они окружены объектами искусства, родившимися от образов, вдохновленных промышленностью. Выбирая тему проектов, мы решили обратиться к истории музыки: как академические композиторы, восхищенные эпохой индустриализации, вдохновлялись на создание произведений. В итоге, наши заводы стали огромными музыкальными инструментами, а наши зрители смогли услышать и представить, как будет звучать будущее», – Анастасия Брюханова, руководитель отдела медиаразработок Новой сцены Александринского театра, продюсер проектов Лаборатории новых медиа.

Главная цель «Ночи заводов» — сохранение, музеефикация и актуализация индустриального наследия на территории России. Фестиваль объединяет промышленные площадки и сообщества из разных сфер через искусство и решает ряд задач: содействует развитию туристической привлекательности индустриальных объектов и включению действующих и бывших производств в активную городскую жизнь; выстраивает диалог между профсообществом и помогает индустриальным объектам обратить на себя внимание посредством федеральных СМИ.

Ночь заводов на ЧТПЗ (Челябинск). Фото предоставлено пресс-службой

Организатор фестиваля – Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ», среди крупнейших проектов которого Уральская индустриальная биеннале современного искусства и «Nemoskva». Генеральный партнер фестиваля «Ночь заводов» – Газпромбанк. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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