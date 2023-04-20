Госпожа Ван Юйсяо: «Русский хлеб очень популярен в Китае»

По приглашению Российской Гильдии пекарей и кондитеров 3 апреля Школу пекарей на ВДНХ посетила китайская делегация. В рамках встречи участники обсудили вопросы культурного и торгово-экономического сотрудничества.

Директор Школы пекарей Юрий Бондаренко провел экскурсию, на которой рассказал о том, как работает Школа, какие конкурсы и фестивали проходят в ее стенах, какое оборудование используется для обучения пекарей и кондитеров.

Вице-президент Комитета по культурному развитию Гуандун-Гонконг-Макао, Китайская ассоциация изучения восточной культуры, Директор Специального комитета по культуре и публикациям провинциального комитета Гуйчжоу, Ассоциации по содействию демократии, Пятый вице-президент Ассоциации национальной культуры провинции Гуйчжоу, Генеральный директор китайской Guizhou National Media Group Co., Ltd. Госпожа Ван Юйсяо (WANG YUXIAO) выразила надежду на плодотворное сотрудничество России и Китая в сфере хлебопечения, в том числе поставок российской муки в Китай и китайского оборудования для хлебопечения в Россию.

- Русский хлеб очень популярен в Китае, и вашу еду в целом тоже любят. Потому что у вас пища натуральная и высококачественная. На встрече с представителями российских хлебопеков мы обсудили культуру питания Китая и России, в том числе двустороннюю торговлю высококачественными пищевыми ингредиентами, обучение практиков общепита, совместное проведение фестиваля национальной кухни и другие мероприятия, - добавила она.

По словам президента РОСПиК Юрия Кацнельсона, в планах установить в Школе пекарей китайское хлебопекарное оборудование, чтобы познакомить с ним российских пекарей, а также пригласить китайских специалистов на мастер-классы для обмена опытом.

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