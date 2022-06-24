Ночной концерт «Реквием» Моцарта в Соборе Святых Петра и Павла

25 июня 2022 года Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) вместе с Государственным академическим русским хором имени А. В. Свешникова примут участие в ночном концерте в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе Святых Петра и Павла. В их исполнении прозвучит величайший шедевр Вольфганга Амадея Моцарта — «Реквием» в редакции Франца Байера, признанной такими выдающимися дирижерами, как Леонард Бернстайн и Николаус Арнонкур. Эта версия гораздо ближе к оригиналу Моцарта, чем общепринятая редакция Зюсмайера.

Байер стремился к более глубокому пониманию стиля и духа моцартовской музыки и подчеркивал, что для него «редакция» заключается в восстановлении исходного материала рукописи — ведь Моцарт написал гораздо больше, чем принято считать, что обоснованно доказывал Байер. Показательно, что к его версии обращались такие авторитетные дирижеры, как Леонард Бернстайн, Николаус Арнонкур, Невилл Марринер.

За дирижерский пульт встанет Олег Романенко, дирижёр, выпускник Московской консерватории им. П. И. Чайковского (2008); искусство симфонического дирижирования совершенствовал под руководством Теодора Курентзиса, работал с оркестром MusicAeterna и хором New Siberian Singers. Солисты — Юлия Томина (сопрано), Анастасия Бондарева (меццо-сопрано), Михаил Нор (тенор), Вадим Зарипов (бас).

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