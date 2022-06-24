В Петербурге состоялся гала-концерт, посвященный возрождению «Русского музыкального общества»

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся гала-концерт по случаю возрождения «Русского музыкального общества» — одной из старейших культурно-просветительских общественных организаций России. Концерт прошел в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и стал открытием Дней культуры Нижегородской области.

Звезда мировой оперы Венера Гимадиева исполнила арию Иоланты из оперы П.И. Чайковского «Иоланта», арию Шемаханской царицы из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», а также арию Виолетты «E strano» из оперы Дж. Верди «Травиата». Солисты Большого театра России, Московского музыкального театра «Геликон-опера» и Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Иван Гынгазов, Наталия Ляскова, Константин Сучков, Карина Хэрунц и Екатерина Ясинская исполнили арии из произведений П. И. Чайковского, В.А. Моцарта и Ж. Бизе. Симфоническим оркестром La Voce Strumentale – самым молодым и динамично развивающимся оркестром России, созданным в Нижнем Новгороде на основе ансамбля старинной музыки LVS в феврале 2022 года — дирижировал Дмитрий Синьковкий.

Гала-концерт открылся приветственным словом Председателя правления РМО Владислава Шестакова: «Русское музыкальное общество существовало с 1859-го по 1917 год, строило по всей стране консерватории, учреждало музыкальные школы, проводило концерты, вело издательскую деятельность, открывало библиотеки и выступало объединяющей платформой для всех музыкантов. Сегодня мы возрождаем РМО с теми же целями, которые были заложены исторически: развитие общероссийской музыкальной культуры, популяризация классической музыки, поддержка молодых талантов и развитие музыкального менеджмента в России».

Гала-концерт – презентация возрожденного «Русского музыкального общества» стал открытием Дней культуры Нижегородской области в Санкт-Петербурге. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент РМО Владислав Шестаков на сцене Капеллы подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина выступит стратегическим партнером Русского музыкального общества.

«Возрождение Русского музыкального общества – это знаковое событие культурной жизни страны, направленное на популяризацию классической музыки и поддержку молодых талантов. Соглашение о сотрудничестве с РМО для Нижегородской области – своеобразное возвращение к истокам. Ведь именно в Нижнем Новгороде весной 1873 года одним из первых в стране появилось отделение Императорского русского музыкального общества, что вывело на новый уровень культуру. Мы надеемся, что наше взаимодействие с РМО будет не менее успешным и плодотворным!» – сказал Глеб Никитин.

Среди планов возрожденной общественной организации – запуск образовательной программы, открытие института менеджеров и продюсеров РМО, старт лабораторий и летних школ для молодых музыкантов, а также открытие собственной резиденции и проекта «Музыкальные экспедиции». Председателем попечительского совета РМО стал Валерий Гергиев, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра. Гостями гала-концерта стали более 600 человек — участники ПМЭФ, делегации из разных регионов и профессиональное музыкальное сообщество.

В этот же день на площадке Петербургского международного экономического форума «Русское музыкальное общество» заключило соглашение о сотрудничестве с Росконгресс клубом. Целью сотрудничества является создание инфраструктуры поддержки молодых деятелей российской культуры и содействие деятельности в сфере музыкальной культуры и искусства.

«Сейчас, когда мир разделен на части в вопросах политики и экономики, музыка и культура могут стать объединяющими факторами, понятными каждому человеку. Мы открыты к сотрудничеству и расширению наших партнерских связей. Привлечение внимания общественных организаций и бизнес-сообщества к вопросам поддержки русской музыки – одно из направлений работы Русского Музыкального Общества», — отметил Председатель правления РМО Владислав Шестаков.

«Подписание Соглашения между Русским Музыкальным Обществом и Росконгресс Клубом является стратегически значимым событием, которое, как мы надеемся, станет отправной точкой в совместной работе по развитию русской культуры и музыкальному просвещению общественности как в России, так и за ее пределами», — прокомментировала генеральный директор Росконгресс клуба Анастасия Кудрявцева.

«Русское музыкальное общество» открылось в Санкт-Петербурге в 1859 году, его целью было «развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России, поощрение отечественных талантов». Его учредителями являлись Дмитрий Стасов, Антон Рубинштейн, Михаил Вильегорский, Дмитрий Каншин и Василий Кологривов. В 1860 году открылось московское отделение общества, которое возглавил Николай Рубинштейн. Важную роль в деятельности общества играли П. И. Чайковский и С. И. Танеев. В 1869 году над обществом взяла покровительство императорская семья, оно получило название «Императорское русское музыкальное общество». В последующие десятилетия отделения РМО окрылись в других городах Российской империи, в том числе в Киеве, Казани, Воронеже, Харькове, Нижнем Новгороде и многих других. В 1917 году общество было расформировано. В 2021 году инициативная группа под руководством Владислава Шестакова провела работу по возрождению Русского музыкального общества.

Фото предоставлено РМО

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