Творческий вечер преподавателей-музыкантов пройдет в Доме культуры на ВДНХ

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Проект Департамента культуры города Москвы и Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства «Творческие вечера» в музеях — это уникальный формат синхронизации поэзии и музыкальных шедевров.

В Доме культуры на ВДНХ 24 июня в 18:00 состоится творческий вечер музыкального и поэтического искусства «О Родине».

Тема Родины выступает источником вдохновения для многих композиторов и поэтов. В честь Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в программе литературно-музыкального вечера будет исполнена музыка на народных инструментах и стихотворения о Родине.

В этот вечер на сцену выйдут педагоги и концертмейстеры московских школ и колледжей искусств, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Музыканты-виртуозы исполнят произведения М. Мусоргского, В. Городовской, А. Цыганкова, Е. Дербенко, А. Афанасьева, В. Семенова, В. Беляевского, А. Архиповского, К. Ячменева, Д. Локшина. Господствовать на вечере будут народные инструменты: аккордеон, баян, балалайка, гусли, домра. Дополнением к концертным номерам станет поэзия таких великих авторов, как А. Пушкин, М. Лермонтов, С. Есенин, В. Рождественский, А. Твардовский.

Вход бесплатный.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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