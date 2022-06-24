Творческий вечер преподавателей-музыкантов пройдет в Доме культуры на ВДНХ

Проект Департамента культуры города Москвы и Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства «Творческие вечера» в музеях — это уникальный формат синхронизации поэзии и музыкальных шедевров.

В Доме культуры на ВДНХ 24 июня в 18:00 состоится творческий вечер музыкального и поэтического искусства «О Родине».

Тема Родины выступает источником вдохновения для многих композиторов и поэтов. В честь Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в программе литературно-музыкального вечера будет исполнена музыка на народных инструментах и стихотворения о Родине.

В этот вечер на сцену выйдут педагоги и концертмейстеры московских школ и колледжей искусств, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Музыканты-виртуозы исполнят произведения М. Мусоргского, В. Городовской, А. Цыганкова, Е. Дербенко, А. Афанасьева, В. Семенова, В. Беляевского, А. Архиповского, К. Ячменева, Д. Локшина. Господствовать на вечере будут народные инструменты: аккордеон, баян, балалайка, гусли, домра. Дополнением к концертным номерам станет поэзия таких великих авторов, как А. Пушкин, М. Лермонтов, С. Есенин, В. Рождественский, А. Твардовский.

Вход бесплатный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.