Номинантами на премию имени Чуковского стали авторы и переводчики более чем из 25 городов России

В длинный список номинантов на премию Правительства Москвы имени Корнея Чуковского вошли авторы и переводчики 60 детских произведений, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Перечень отобранных жюри книг можно найти на сайте конкурса.

«Почти из тысячи заявок жюри выбрало 60 произведений российских поэтов, писателей и переводчиков. Они представляют больше 25 городов страны — Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новороссийск, Якутск и другие. Финальный список номинантов будет опубликован 16 сентября. А уже в октябре станут известны имена победителей», — рассказала Наталья Сергунина.

Она напомнила, что в этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок — 989.

Члены жюри разделились на две команды. Первая определила книги, которые вошли в длинный список в шести номинациях: проза, сборник стихов и лучший перевод для детей до семи лет, а также три аналогичные номинации в возрастной категории от восьми до 12 лет.

Вторая группа экспертов решит, какие произведения кажутся в коротком списке. 16 сентября начнется голосование в проекте «Активный гражданин», где москвичи выберут победителя в народной номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». Оно продлится до 1 октября. В этом же месяце объявят результаты конкурса и наградят лауреатов.

В июне 2021 года в «Активном гражданине» открылся детский раздел, где можно послушать произведения номинантов литературного конкурса имени Корнея Чуковского. Сказки и переводы всемирно известных литературных произведений читают артисты, музыканты, телеведущие и сами авторы. Там же можно найти увлекательные комиксы, герои которых — юные москвичи — исследуют город, отправляются на экскурсии и разгадывают головоломки. В ближайшее время в разделе появятся видеоролики с отрывками из произведений номинантов на премию 2022 года.

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