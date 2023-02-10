13 февраля в Красногорске стартует IV открытый областной фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла».

Организатор – администрация городского округа Красногорск, фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Цель – сохранение и развитие детского, юношеского и взрослого художественного творчества. В прошлом году в фестивале приняли участие более 200 коллективов из Подмосковья, Краснодара, Санкт-Петербурга, Тюмени, Майкопа, Саратова и Минска.

Президент фестиваля – народная артистка РФ Тереза Дурова, художественный руководитель и главный режиссер Московского музыкального театра «Театриум Терезы Дуровой». Председатель жюри – народный артист РФ, композитор, пианист, дирижер, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. В составе жюри – заслуженные деятели искусств РФ, заслуженные работники культуры РФ и Московской области, профессора, доценты и преподаватели вузов и колледжей культуры и искусства, известные артисты, преподаватели учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

«Мастер мюзикла» проводится в трех номинациях: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Театральное искусство». Возрастные категории участников: 8–12 лет; 13–16 лет; 17–24 лет; 25 лет и старше.

Отборочный этап пройдет с 13 февраля по 20 марта в формате онлайн-прослушивания участников, подавших заявку на электронную почту musicalmaster20@gmail.com в соответствии с Положением о проведении конкурса.

Прослушивания в офлайн-формате состоятся 1 и 2 апреля.

Гала-концерт и награждение победителей пройдут 14 апреля во Дворце культуры «Подмосковье» г. Красногорск.

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