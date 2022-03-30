Нона Гришаева: «Возрастная маркировка на спектаклях – одна из наших серьёзных проблем»

Заслуженная артистка РФ, художественный руководитель МОГТЮЗ Нона Гришаева в эксклюзивном интервью автору и ведущему программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение» Алексею Франдетти рассказала о преподавании в ГИТИСе, о том, почему её сравнивают с Людмилой Гурченко, а также поделится мнением о том, почему важны возрастные маркировки на спектаклях.

«Преподавание в ГИТИСе − это моё самое большое профессиональное счастье. Студенты приносят мне такую радость и удивление на каждом показе, что я просто нарадоваться на них не могу. Пока они молоды, хотят работать и брать то, что им даётся, то сложно не испытывать к ним тёплых чувств. В конце второго курса у нас был показ и на кафедре мне сказали, что ГИТИС ещё не видел такого, чтобы артисты пели и сами себе аккомпанировали на инструментах. Так что мы воспитываем очень достойную смену, уверена в этом. Многие из ребят уже в профессии: уже снимаются, работают в театре. Я думаю, у них будет очень интересная и связанная с мюзиклами дальнейшая судьба, потому что они все блистательно поют и двигаются» − поделилась Нона Гришаева.

«Моя мама была поклонницей Людмилы Гурченко, и когда мне было 5 лет, она взяла меня на её творческий вечер в кинотеатре Фрунзе после съёмок в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова». Людмила Марковна что-то рассказывала, а потом обратилась к залу с фразой: «Есть ли у кого-то вопросы». Я подняла руку и спросила её «Тётя, а вы петь будете?». В последнее время я всё чаще замечаю, что её роли меня преследуют. Только сейчас в театре Вахтангова обе роли: в «Соломенной шляпке» и в «Мадемуазель Нитуш» − это её роли. Кроме того, я и козу-маму играла и в «Пяти вечерах» я играю Тамару. Как-то так получилось, что с раннего детства это был мой абсолютный кумир, и я считала, что если быть актрисой, то только такой как она, которая может всё» − рассказала заслуженная артистка РФ в эксклюзивном интервью программе «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение».

«Возрастная маркировка на спектаклях – одна из наших серьёзных проблем. Родители не обращают на это внимание и думают, что могут привести своего трехлетнего ребёнка на «Питера Пена», который находится под маркировкой 8+. Мы ничего не можем сделать в этой ситуации, всю ответственность на себя берёт родитель. Я всегда призываю их быть внимательными к возрастной категории, потому что это очень важно» − заявила Нона Гришаева.

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