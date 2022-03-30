«Сказку о белом тигре» представят на сцене КЦ «Зодчие»

Увлекательное представление «Сказка о белом Тигре» в постановке Московского государственного театра иллюзий пройдет на сцене КЦ «Зодчие» 16 апреля 2022 года.

Главная героиня сказки – храбрая девочка с горящим и добрым сердцем. Вместе с ней зрители отправятся в волшебный снежный лес — полный чудес и магии; встретят заколдованного белого тигра, найдут новых пушистых друзей, побывают на балу у Белой Королевы. Но опасности и сложности на пути неизбежны. Отважной героине и ее помощникам придётся сразиться с Колдуном, чья сила очень велика. Удастся ли обычной маленькой девочке и ее пушистым помощникам вырвать из рук злодея волшебное зеркало, способное разрушить чары и расколдовать тигра?

Великолепная музыка композитора Дениса Новикова дополняет захватывающий сюжет. В спектакле много чудес и превращений. Постановка изобилует причудливой игрой света, видеоэффектами и иллюзиями и передает настроение оригинального произведения. Герои спектакля — настоящие волшебники.

«Сказка о белом Тигре» понравится и детям, и их родителям. Юный зритель погрузится в атмосферу загадочности и волшебства, а старшее поколение оценит эффектные декорации, красочные костюмы Натальи Амирджанян и, конечно, оригинальную задумку и ее воплощение режиссёром-постановщиком спектакля Евгенией Белолипской.

Фото – Александр АВИЛОВ

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