Новая хорошая литературная квартира появилась на Зубовском бульваре

ГМИРЛИ имени В.И. Даля представил экспозицию «Дневник Мастера и Маргариты. Михаил и Елена Булгаковы».

М.А. Булгаков и Е.С. Булгакова (Шиловская). Место съемки: Москва. Дата съемки: 1936. Автор: Шапошников Б.В. Фотобумага глянцевая, фотопечать 11,8х17,5. Архив М.А. Торбин. Сдатчик: Цветкова-Кочановская И.В.

М.А. Булгаков и Е.С. Булгакова. Портрет парный. М.А. Булгаков (слева) ниже колен, 3/4 вправо, сидит. Е.С. Булгакова (справа) ниже колен, 3/4 влево, сидит. Место съемки: Москва. Дата съемки: 1935 (до 23 апреля). СССР. 1935-1988 Фотография черно-белая (пересъемка). Фотобумага полуматовая, фотопечать, 12,2х14,6

Пространство «литературного бульвара» соединилось с комнатами, подлинной мебелью, фотографиями 20-30-х годов прошлого века, воспоминаниями, сатирическими журналами, судьбой театральных постановок пьес Михаила Булгакова, его главной прозы.

Пространство насыщенно свидетельствами, иллюстрациями к роману «Мастер и Маргарита», конечно, подлинными предметами: письменный стол писателя, секретер и книжный шкаф. Судьбы великих всегда нелегки - Михаил Булгаков не исключение.

Экспозиция приглашает к вдумчивому рассмотрению. Место найдется всему: историям, подлинности, юмору, сатире, фантасмагории. Всё по-булгаковски.

Марина АБРАМОВА

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