КАЛИНИНГРАД: День моряка-подводника отмечают в Музее Мирового океана

Музей-заповедник «Музей Мирового океана», сохраняя флотские традиции, отмечает праздник торжественным поздравлением экипажа подводной лодки Б-413. Дизель-электрическая подлодка Б-413 построена в 1968 году корабелами Ново-Адмиралтейского завода по проекту 641, разработанного конструкторами ЦКБ-18. Со дня швартовки на набережной в 2000 году подлодка остается любимицей посетителей.

17 марта, накануне Дня моряка-подводника, на лодке был поднят Государственный флаг Российской Федерации. К экипажу подводного корабля, сотрудникам музея, ветеранам, учащимся и преподавателям школ обратился заместитель командующего Балтийским флотом, вице-адмирал Эдуард Михайлов. «Для российского подводника подвиг – это не миг, это вся его служба, а понятия долг, честь и Отечество – не громкие слова, а смысл его жизни. От имени Военного совета Дважды Краснознаменного Балтийского флота поздравляю вас с праздником!» - сказал вице-адмирал, поблагодарив Музей Мирового океана за сохранение флотских традиций, большой вклад в воспитание нового поколения моряков. «Наши гости восхищаются инженерной мыслью, героизмом людей, которые служили и служат на подводном флоте. Экспозиции музея рассказывают о морской истории Отечества, и в год 320-летия Балтийского флота мы призываем вас больше узнать о России – великой морской державе», - пригласила собравшихся в музейные залы генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

В торжественном мероприятии приняли участие будущие моряки – курсанты АПКМК, КМРК, БВМИ, филиала Нахимовского училища, воспитанники морского лицея, учащиеся калининградских школ. Важной частью встречи стал торжественный прием учащихся в ряды движения «Юнармия» учеников школы №25. Свыше 20 ребят зачитали клятву юнармейца, подтвердив свое желание стать воспитанниками Всероссийского военно-патриотического общественного движения. Также состоялась презентация нового издания брошюры «Подводная лодка Б-413 от А до Я» (краткий словарь подводника, позволяющий представить себя частью команды подлодки).

17 марта с 14 часов в Главном корпусе можно будет увидеть фильмы о подвигах моряков подводного флота, а также интереснейший видеорассказ АО «Объединенная судостроительная корпорация» о строительстве современных подводных лодок. В 16.00 для курсантов «Урок мужества» проведут участники СВО, затем пройдет встреча с писателем Сергеем Гуровым, а заместитель начальника филиала Нахимовского училища Денис Семьянских расскажет об истории развития подводного флота России.

19 марта, в день праздника, в Главном корпусе с 10.00 до 17.00 продолжатся кинопоказы фильмов о подводном флоте, а в ВЦ «Пакгауз» перед участниками СВО выступит известный исполнитель Вадим Новожилов. Концерт состоится и в Королевских воротах.

Подводная лодка Б-413 проекта 641 - одна из немногих в мире подводных лодок, относящихся к доатомному периоду подводного флота. Подлодка находится на плаву у причала музея-заповедника «Музей Мирового океана». Прочный и легкий корпус, надстройка, все главные и вспомогательные механизмы, приборы и оружие предстают перед посетителями в том же виде, что и в день вывода корабля из состава ВМФ. Лодка была сооружена на Ново-Адмиралтейском заводе Ленинграда в 1968 году и входила в состав соединений подводных лодок Северного, затем Балтийского флота. В 2000 году она была передана Музею Мирового океана.

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