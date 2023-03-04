КАЛИНИНГРАД: Малый рыболовный транспортный бот пополнил коллекцию экспонатов Музея Мирового океана

Это малый рыболовный транспортный бот (МРТБ), который музей приобрел специально для экспозиции на берегу Куршского залива.

При помощи крана судно подняли в воздух, затем оно «приземлилось» у дома маячника. К приему рыболовного бота подготовили площадку.

«МРТБ в Заливино, как и СРТ-129 у Набережной исторического флота в Калининграде – заслуженные труженики моря. На малых рыболовных транспортных ботах работали в Куршском заливе наши рыбаки, снабжали рыбой жителей. Сейчас этот МРТБ уже ветеран, и мы решили дополнить им наш исторический флот. В свое время он много сделал для рыбной промышленности Калининградской области, и, конечно, заслуживает о внимания и любви посетителей, – отметил главный специалист по флоту музея-заповедника «Музей Мирового океана Алексей Шуткин. – На примере новой достопримечательности мы сможем рассказывать не только о рыболовецкой отрасли, но и о малом судостроении в регионе. Ведь наш «рыбачок» был построен здесь, на судостроительном заводе в Советске».

Сейчас малому рыболовному боту предстоит обновление. Музей приведет в порядок корпус, палубу и надстройку. В последствии будет проведен ремонт внутренних помещений.

Увидеть рыболовный бот у Старого маяка Заливино «похорошевшим» можно будет уже в мае.

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