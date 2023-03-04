КАЛИНИНГРАД: Малый рыболовный транспортный бот пополнил коллекцию экспонатов Музея Мирового океана

0
45

Это малый рыболовный транспортный бот (МРТБ), который музей приобрел специально для экспозиции на берегу Куршского залива.

малый рыболовный бот

При помощи крана судно подняли в воздух, затем оно «приземлилось» у дома маячника. К приему рыболовного бота подготовили площадку.

«МРТБ в Заливино, как и СРТ-129 у Набережной исторического флота в Калининграде – заслуженные труженики моря. На малых рыболовных транспортных ботах работали в Куршском заливе наши рыбаки, снабжали рыбой жителей. Сейчас этот МРТБ уже ветеран, и мы решили дополнить им наш исторический флот. В свое время он много сделал для рыбной промышленности Калининградской области, и, конечно, заслуживает о внимания и любви посетителей, – отметил главный специалист по флоту музея-заповедника «Музей Мирового океана Алексей Шуткин. – На примере новой достопримечательности мы сможем рассказывать не только о рыболовецкой отрасли, но и о малом судостроении в регионе. Ведь наш «рыбачок» был построен здесь, на судостроительном заводе в Советске».

Сейчас малому рыболовному боту предстоит обновление. Музей приведет в порядок корпус, палубу и надстройку. В последствии будет проведен ремонт внутренних помещений.

маяк в заливино

Увидеть рыболовный бот у Старого маяка Заливино «похорошевшим» можно будет уже в мае.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статья15 мемориальных досок откроют в 2023 году в столице
Следующая статьяСергей Павловский победил в шоу «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов

Похожие статьиПредоставлено автором