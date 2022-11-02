Новокузнецк стал пилотной площадкой проекта российского фонда поддержки молодых музыкантов Sound Out

Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов SoundOut (г. Москва) открыл межрегиональный проект «Лаборатория SoundOut» на площадке Новокузнецкого художественного музея.

С камерной программой в «Музыкальной гостиной» 28 октября выступили лауреат международных конкурсов, сооснователь фонда поддержки талантливых детей SoundOut Елена Мойсеенко, а также лауреат международных конкурсов, 1-й кларнет Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, сооснователь фонда поддержки талантливых детей SoundOut Антон Мойсеенко. Концерт «Диалоги о камерной музыке» предварили бесплатные мастер — классы по роялю и кларнету для учеников городских школ искусств.

Кузбасс стал первым регионом, который посетили основатели фонда Елена и Антон Мойсеенко в рамках образовательного проекта.

«Мы начинаем Лабораторию в Новокузнецке, поскольку уже сотрудничали с городским художественным музеем в 2022 году в проекте «Русское пространство». Воспитанники художественной студии музея создавали визуальный контент для нашего проекта, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Большое счастье работать с талантливыми детьми и педагогами, чувствовать синергию и понимать, что для искусства нет границ. В проекте «Русское пространство» мы соединили всю Россию от Владивостока до Калиниграда. Уверена, что Лаборатория повторит этот удачный опыт, а ребята из Новокузнецка в будущем станут стипендиатами нашего фонда. Организатором Лаборатории в Новокузнецке выступили наши друзья – Межрегиональная общественная организация “Женская Лига журналистов и блогеров», — рассказала сооснователь фонда «SoundOut» Елена Мойсеенко.

«Параллельно мы встретились с коллегами — журналистами из Новокузнецка и Кемерова, обсудили насколько им интересно было бы попробовать рассказывать о культурных событиях в новых форматах. Запуск в Новокузнецке «Лаборатории SoundOut» с медиатреком планируется на лето 2023 года. В город приедут несколько академических музыкантов, сотрудничающих с фондом SoundOut, они также как и в октябре 2022 года проведут мастер-классы и концерт, а журналисты при помощи наставников из федеральных СМИ создадут материалы об этом событии и получат инструменты для продвижения. В этом же ключе мы проведем МедиаЛаборатории и по другим направлениям. Пока в плане таких направлений 4, возможно, их станет больше«, — рассказала председатель Женской Лиги журналистов и блогеров Елена Рыленкова.

В программе концерта «Диалоги о камерной музыке» прозвучали произведения Вайнберга, Чайковского, Рахманинова, Гедике, Шостаковича и Мойсеенко, написанные для кларнета и фортепиано. Сопровождало выступление музыкантов слайд-шоу художественных работ участников конкурса «Русское пространство», в числе которых воспитанники педагога Екатерины Третьяковой МАУК НХМ.

«Отказать такого уровня музыкантам было совершенно невозможно. Я думаю, что это какое – то новое движение вверх будет по пути развития этого направления «Музыкальная гостиная» в музее. Все-таки музей – это такое место, где очень хорошо сочетается изобразительное искусство с музыкальным рядом», — прокомментировала директор Новокузнецкого художественного музея Лариса Ларина.

Фото – Новокузнецкий художественный музей,

Видео — ТВН, Телевидение Новокузнецка

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