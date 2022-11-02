Александр Добронравов выпустил клип «Не хлопай дверью»

Александр Добронравов представил новый клип на недавно вышедшую песню «Не хлопай дверью», которую посвятил супруге Елене и дочке Марии. Песня написана самим Добронравовым на стихи классика песенного жанра Михаила Танича.

«Лирическая песня о расставании, о невозможности вернуть то, что теряешь. Песня о любви, самое сложное в которой — сделать её простой. Не надо ничего усложнять. На стихи легендарного Михаила Танича я написал песню, которая оказалась близкой по духу очень многим людям. У каждого артиста в судьбе есть знаковые песни – это тот самый случай», — рассказывает Александр Добронравов.

Режиссёром клипа выступил Антон Дорин, операторская работа — Андрей Лебедянский. Саунд-продюсером песни стал Александр Lev-Коновалов.

«Меня очень сильно тронула песня. Захотелось всё внимание в клипе сделать на содержание, на внутренние переживания артиста, чтобы ничего лишнего не отвлекало от сути. Визуальное решение клипа в монтаже и цветокоррекции помогает воспринимать песню в ключе сегодняшнего дня», — рассказывает режиссёр Антон Дорин.

Съёмки клипа проходили на ночном Арбате, в студии звукозаписи и в одном из павильонов Москвы.

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