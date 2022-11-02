КУРС «КАК УСТРОЕН МЕНЕДЖМЕНТ АРТИСТА» ОТ NEW/OPEN и «МАСТЕРОВ»!

В этом курсе профессионалы музыкальной индустрии научат вас управлять карьерой артиста: готовить и выпускать релизы, договариваться о концертах, продвигать музыку и зарабатывать на этом. Мы поговорим о юридических аспектах работы музыканта, о коммуникации с журналистами, рекламных интеграциях и других способах заработать на своём творчестве и найти новую аудиторию.

Курс подойдет как музыкантам, которые хотят системно подходить к развитию своего продукта, так и молодым менеджерам, стажёрам лейблов и всем, кому интересно, как устроен музыкальный рынок изнутри.

Финалисты курса получат возможность пройти онлайн-стажировку от команды Doing Great Agency, 5 финалистов курса получат от оргкомитета New/Open консультацию по вопросам эффективной подготовки и участия в шоукейс-фестивалях и других мероприятиях, налаживания связей и долгосрочных деловых отношений с экспертами музыкальной индустрии. Один из пяти финалистов курса станет участником New/Open Showcase 2023.

Чтобы стать финалистом, необходимо выполнить финальное задание до 15 января 2023 года и пройти собеседование с командой «Мастеров».

Курс бесплатен и доступен по ссылке.

Напомним, что New/Open Showcase Festival – это конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс-фестиваль актуальной музыки. В 2023 году New/Open пройдет в 4-ый раз. Подать заявку можно по ссылке.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.