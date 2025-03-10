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Новосибирская область присоединилась к сети РЦИС.РФ

editor
By editor
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Фото предоставлено Алексеем Низковским
Фото предоставлено Алексеем Низковским

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), Новосибирский областной инновационный фонд и сервис n’RIS заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Благодаря соглашению в области появится удобный депозитарий интеллектуальных прав, которым сможет воспользоваться креативный и инновационный бизнес, в том числе компании, желающие заложить свои нематериальные активы банкам по программе льготного кредитования.

Депозитарий интеллектуальных прав создается в рамках плана мероприятий по созданию института кредитования технологических компаний и субъектов креативного (творческого) предпринимательства под залог прав интеллектуальной собственности в Новосибирской области. Его важное назначение – повышать качество оформления нематериальных активов региональных компаний, чтобы они, в том числе могли быть предоставлены в качестве залога по льготному кредиту под поручительство Гарантийного фонда Новосибирской области. РЦИС выступает соисполнителем по многим пунктам плана мероприятий.

Как отметил Алексей Низковский, директор Новосибирского областного инновационного фонда, который станет оператором депозитария, организация рада поучаствовать в формировании системы интеллектуальной собственности на уровне региона: «Мы выстраиваем инфраструктуру поддержки инновационного и креативного бизнеса, замыкая органы власти, фонды, бизнес-инкубаторы и стартап-студии в комфортную экосистему, информируем наших предпринимателей о релевантных мерах поддержки, будь то гранты, налоговые льготы или образовательные программы. Наконец, мы ведем реестр высокотехнологичной продукции, производимой на территории Новосибирской области, то есть и опыт работы с депозитариями у нас тоже есть».

По его словам, цифровое депонирование результатов творческой деятельности будет крайне востребовано новосибирскими инновационными компаниями, а информация из реестра РЦИС.РФ поможет локальному бизнесу и региональным властям лучше ориентироваться в современном российском ландшафте интеллектуальной собственности.

Новосибирская область – не чужая РЦИС, отметила заместитель председателя организации Ирина Яковлева: «Еще в декабре 2023 года мы заключили с регионом соглашение о сотрудничестве, регулярно участвуем в международном форуме «Технопром» и других мероприятиях, РЦИС стал соисполнителем по 7 из 12 пунктов плана мероприятий по формированию в регионе института кредитования под залоги интеллектуальной собственности. Частью этого плана стало и создание депозитария. Фиксация прав в региональном реестре поможет технологическим и креативным компаниям превратить права на разработки в оборотоспособный и, в том числе залогоспособный актив, радикально снизит издержки на управление правами».

Предоставление доступа к депонированию интеллектуальных прав через региональный депозитарий может стать одной их мер государственной поддержки в сфере креативных и инновационных индустрий.

Депозитарий будет работать на базе сервиса по депонированию интеллектуальных прав n’RIS – узла Сети РЦИС.РФ, рассказала руководитель последнего Наталья Беленькая: «Мы рады поделиться и техническими решениями, и необходимыми компетенциями. Чем больше данных стекается в «озеро данных» сети РЦИС.РФ, тем более эффективной она становится. Так, уже сегодня реестр можно использовать для статистического наблюдения и оценки эффективности мер государственной поддержки инновационной и креативной сферы».

По ее словам, в отсутствие обязательной государственной регистрации объектов авторских прав и сделок с ними региональные депозитарии интеллектуальных прав и реестр сети РЦИС.РФ в целом становятся неоценимым источником знаний о состоянии высокотехнологичных и креативных отраслей.

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