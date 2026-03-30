Севастопольский государственный театр оперы и балета представил вторую оперную премьеру в столице Мордовии

К 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева Севастопольский государственный театр оперы и балета представил лирико-комическую оперу «Дуэнья» («Обручение в монастыре») в Саранске в Государственном театре оперы и балета имени И. М. Яушева.

Премьера оперы состоялась в рамках направления «Ведущие театры» федеральной программы «Большие гастроли», организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

Опера Прокофьева «Дуэнья» впервые прозвучала в Саранске. Почетным гостем премьеры стал Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Спектакли посетили участники и ветераны СВО и члены их семей. На показы также была приглашена творческая молодежь — студенты музыкальных и художественных ВУЗов Мордовии.

Сочетанием лирики и юмора пронизана вся драматургия «Дуэньи». Обращаясь к комедии Шеридана, блещущей остроумием и забавными метаморфозами, Прокофьев большее внимание уделил лирической составляющей, раскрытию взаимной симпатии в отношениях молодых героев. Композитор проявил немало творческой инициативы, выдумки, сценического чутья, дописывая, сокращая и перекомпоновывая текст литературного первоисточника — пьесы Шеридана, одновременно сочетая роль переводчика.

Режиссер-постановщик, главный режиссер Севастопольского государственного театра оперы и балета Ляйсан Сафаргулова создала на сцене яркое воплощение оперы Прокофьева, органично соединив партитуру с художественным оформлением, игрой исполнителей и сложной сценографией. Над визуальным решением спектакля работали признанные мастера: сценограф Екатерина Малинина и художник по свету Константин Удовиченко. Автор хореографии — заслуженный деятель искусств России Рамуне Ходоркайте.

Сольные партии в премьерных спектаклях исполнили артисты ведущих российских музыкальных театров: заслуженная артистка России Ксения Вязникова, заслуженный артист России Евгений Акимов, заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Тихомиров, обладатели «Золотой маски» Валерий Гильманов и Василий Ефимов. Вместе с мэтрами на сцену вышли участники образовательных программ и фестивалей Фонда поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова: Анастасия Сагайдак, Жаргал Цырендагбаева, Ирина Полещук, Мария Бойко, Кристина Айдумова, заслуженный артист Республики Башкортостан Елисей Лаптев и Георгий Екимов. В постановке приняли участие: народный артист Республики Башкортостан Артур Каипкулов, Сергей Абабкин, Пётр Соколов, Константин Осипов, Владислав Шавров.

«Очень рад, что в этой опере принимают участие как солисты крупных театров нашей страны, так и молодые, совсем начинающие исполнители, которые делают только первые шаги, — отметил художественный руководитель Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков. — Опыт работы вместе с маститыми артистами дает им шанс научиться чувствовать себя на сцене комфортно — чтобы в дальнейшем выходить и быть как рыба в воде, что и показывает постановка Ляйсан Сафаргуловой».

Главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского (художественный руководитель — народный артист СССР Владимир Федосеев) Арсентий Ткаченко дебютировал в спектакле как музыкальный руководитель постановки и впервые дирижировал оперой Прокофьева.

«В „Дуэнье“ меня поражает потрясающий язык и актуальный материал. Эта опера очень современна. Ну и представить ее очередную премьеру в год 135-летия со дня рождения Прокофьева вдвойне приятно. Она действительно стоит особняком в ряду других прокофьевских опер и абсолютно самобытна, что мне тоже импонирует. Конфликты и бытовые семейные проблемы на фоне юмора и веселья так заразительны! Чего стоит, например, одна сцена в монастыре, когда пьющие монахи обсуждают девушек из женского монастыря. Любой человек, даже если он не был никогда в музыкальном театре, получит массу удовольствия», — поделился Арсентий Ткаченко.

В постановке принял участие постоянный творческий партнер Севастопольского театра оперы и балета — Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова во главе с художественным руководителем и главным дирижером Геннадием Дмитряком.

Спектакли прошли с аншлагом и были тепло приняты саранской публикой, устроившей артистам щедрые овации.