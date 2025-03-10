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«Русское Радио» зазвучало на Чукотке

editor
By editor
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7 марта 2025 года состоялось значимое событие в жизни «Русского Радио»: вещание радиостанции стартовало на Чукотке, а именно, в Анадыре – столице Чукотского Автономного Округа. Лучшая русскоязычная музыка зазвучала здесь на частоте 103.7 МГц.

Партнёром-вещателем станции на Чукотке стал региональный партнер «Русской Медиагруппы» – ООО «Радио День».

С присоединением к сети вещания «Русского Радио» Чукотки радиостанция зазвучала во всех регионах России, без исключения. Примечательно, что это произошло в год 30-летия станции.

Зона охвата Анадыря — 17,2 тыс. человек.

В этом году Чукотский Автономный округ отмечает 85 лет со дня образования. Регион занимает почти 5% территории РФ, а добраться туда можно только по воздуху. Разница с Москвой составляет +9 часов, именно здесь начинаются новые сутки на Земле, так что первыми каждый новый день «Русского Радио» услышат жители этого региона.

На сегодняшний день «Русское Радио» вещает более чем в 3000 городах России. Только в нашей стране станцию ежемесячно слушают 24,5 миллиона человек. Также «Русское Радио» вещает в Беларуси, Казахстане, Армении, на Кипре и в Приднестровской Молдавской Республике. Слушать лучшую и любимую русскоязычную музыку на волнах радиостанции можно в любой точке Земли благодаря вещанию в сети.

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