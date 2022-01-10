НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – НОВЫЕ СМЫСЛЫ

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Театр Новая Опера приглашает на традиционный Крещенский фестиваль. В 2022 году он пройдет 19, 21 и 23 января. В программе – редко звучащие произведения, сочинения современных композиторов и электронная музыка. Таким образом, нынешний фестиваль продолжает развивать идею, которую Е.В. Колобов сделал фундаментом театра Новая Опера: новые произведения – новые смыслы.

Программа Крещенского фестиваля – 2022 охватит несколько столетий музыкальной культуры и разные жанры: от оперы до оратории и вокальных произведений.

Первый вечер – концерт 19 января.

В концертном исполнении прозвучит опера – волшебная сказка «Золушка» французского композитора Жюля Массне. Либретто оперы пересказывать не имеет смысла – сюжет о несчастной, но трудолюбивой и доброй девушке известен человечеству еще со времен Античности.

Однако Крещенский фестиваль дарит слушателю новые смыслы. В праздник Крещения Господня «Золушка» Массне приобретает особый оттенок: в ней проявляется христианский подтекст. Например, образ Феи близок к образу Богоматери. Традиционный нарратив о добре и зле становится размышлением о красоте, близкой к Богу, и ее враге – пошлости.

Валентин Урюпин – дирижер концерта и музыкальный руководитель Новой Оперы: «Музыкальный язык “Золушки” универсален. Массне как обращается в прошлое, к эстетике Шарля Гуно и Жоржа Бизе, так и смотрит в будущее, предвосхищая музыку Клода Дебюсси и Мориса Равеля. В этой опере силен христианский подтекст, тема Феи-покровительницы… Я предвижу серьезные вокальные работы солистов нашего театра в очень непростом французском репертуаре».

Елизавета Соина

Елизавета Соина

Главную партию Золушки исполнит Елизавета Соина (сопрано) – солистка театра Новая Опера.

Партию Принца исполнит приглашенная солистка, французская меццо-сопрано Антуанетта Деннефельд. У певицы обширный репертуар и она регулярно выступает в оперных театрах по всей Европе. Деннефельд – солистка Парижской оперы, где она исполняла партии Флоры («Травиата» Дж. Верди), Лолы («Сельская честь» П. Масканьи), Мерседес («Кармен» Ж. Бизе), Анния («Милосердие Тита» В.А. Моцарта). Антуанетта Деннефельд – лауреат многочисленных музыкальных конкурсов, в том числе она была награждена третьей премией Международного конкурса исполнителей в Женеве (2011).

21 января – «Перевернутый концерт» в трех отделениях, который состоится (буквально) на сцене Новой Оперы, где разместятся не только музыканты, но и зрители, что позволит им абсолютно по-новому ощутить музыку.

Валентин Урюпин: «Камерная музыка – самый высокий, но и самый демократичный жанр. Он не предполагает подмостков, сценической парадности, яркого света. Это разговор, в котором обмениваются сокровенными мыслями: атмосферу создают те, кто играет, и те, кто слушает (помните знаменитую цитату из «Доктора Живаго» Бориса Пастернака: «трио зарыдало…»?).

В январский вечер на нашей сцене-перевертыше мы сыграем жемчужины музыки позднего австро-немецкого романтизма, но не ограничимся только им. Совершенно особенным образом – через границы акустического и электронного звучания – природу камерной музыки будет исследовать Георгий Мансуров в своем afterparty. Ждем вас на перевернутом концерте!».

Хосе Висенте Кастелло

Татьяна Самуил

Валентин Урюпин

В вечере примут участие настоящие звезды: главный дирижер – музыкальный руководитель Новой Оперы Валентин Урюпин (кларнет), скрипачка Татьяна Самуил, пианист Иван Рудин, валторнист Хосе Висенте Кастелло, солистка Новой Оперы, меццо-сопрано Валерия Пфистер и дирижер Новой Оперы Илья Норштейн.

В программе: Трио для фортепиано, скрипки и валторны ми-бемоль мажор (соч. 40) Иоганнеса Брамса (солисты: Иван Рудин, Татьяна Самуил и Хосе Висенте Кастелло), вокальный цикл «Молодая служанка» (соч. 23) Пауля Хиндемита (солистка – Валерия Пфистер, струнный квартет театра Новая Опера, дирижер – Андрей Лебедев), Секстет для скрипки, альта, виолончели, кларнета, валторны и фортепиано до мажор (соч. 37) Эрнста Донаньи (солисты: Татьяна Самуил, Павел Романенко (альт), Валентин Урюпин, Хосе Висенте Кастелло).

Также на концерте выступит духовой квинтет Российского национального молодежного симфонического оркестра). Музыканты исполнят Kleine Kammermusik (соч. 24) Пауля Хиндемита.

В третьем отделении концерта выступит музыкант, мультиинструменталист и композитор Георгий Мансуров. Он и приглашенные музыканты исполнят электронную музыку.

23 января главный дирижер – музыкальный руководитель Новой Оперы Валентин Урюпин и главный хормейстер театра Юлия Сенюкова представляют эксклюзивную концертную программу, в которой собраны интереснейшие, но редко исполняемые в России произведения Бенджамина Бриттена и Кайи Саариахо.

Валентин Урюпин отмечает, что главная цель Крещенского фестиваля – представить слушателям панораму современной музыки. В частности, все больше и больше внимания будет уделяться композиторам XXI века.

Важным событием Крещенского фестиваля станет российская премьера сочинения финского композитора Кайи Саариахо «Страсти Симоновы».

Кайя Саариахо

Кайя Саариахо

Автор оратории «Страсти Симоновы» (2006) Кайя Саариахо – наша современница, она родилась в Финляндии, училась в Германии, а сейчас живет во Франции. Сегодня ее произведения звучат во всем мире, но в России – крайне редко. Сочинения Саариахо наполнены яркими женскими образами, и «Страсти» – не исключение. Сюжет построен вокруг французской религиозной мыслительницы и философа Симоны Вайль и ее трагической жизни.

Оратория представляет собой своеобразное «шествие на Голгофу» (в описании Саариахо указывает, что это «музыкальное путешествие с 15 остановками») главной героини, а название «Страсти», безусловно, отсылает нас к традиции жизнеописания последних дней Христа.

В статье об оратории Кайя Саариахо пишет, что была увлечена творчеством Симоны Вайль с юности: еще в 1981 году она прочитала главный труд философа «Тяжесть и благодать», и он оказал на нее большое влияние.

Автором либретто стал Амин Маалуф, французский писатель ливанского происхождения (к слову, его плодотворное сотрудничество с композитором началось еще с самой знаменитой оперы Саариахо – «Любовь издалека»), а режиссером первой сценической версии оратории – Питер Селларс.

Саариахо утверждает, что их работа проводилась совместно: они выбирали различные отрывки из текстов и биографии Симоны Вайль. Композитор писала: «Меня всегда увлекало стремление Вайль к познанию интеллектуального и религиозного, Питера интересовала ее политическая деятельность, а Амина – несоответствие между ее философией и личной жизнью; он показал судьбу хрупкого человека, погруженного в великие идеи» (La Passion de Simone, programme note https://saariaho.org/works/la-passion-de-simone/).

Таким образом, либретто оратории охватило самые разные аспекты жизни Вайль.

Символично, что премьера «Страстей Симоновых» состоялась на фестивале Питера Селларса New Crowned Hope Festival в Вене, главная цель которого – освещать проблемы социального неравенства; это задача, которой Симона Вайль посвятила всю свою жизнь.

Ирина Боженко

Мария Буйносова

Партии готовят солистки театра Новая Опера Ирина Боженко (сопрано) и Мария Буйносова (сопрано).

Дирижер – Валентин Урюпин.

Вечер продолжится исполнением двух произведений английского композитора Бенджамина Бриттена.

Знаменитый валторнист Деннис Брейн попросил Бриттена написать концерт для валторны с оркестром. Композитор выполнил просьбу молодого музыканта, но написал не концерт, а Серенаду для тенора, валторны и струнных (1943), основанную на шести стихотворениях английских поэтов. Получилось даже лучше: это произведение стало одним из самых успешных в карьере Бриттена и, конечно, Брейна. Писатель и музыкальный критик Эдвард Чарльз Сэквилл-Уэст писал, что главной темой Серенады стала «ночь и ее колдовские уловки».

В Новой Опере партию тенора исполнит Богдан Волков, известный как тонкий интерпретатор музыки Бенджамена Бриттена. Волков хорошо знаком зрителю Новой Оперы, в частности, он исполнил партию Мужского хора в опере Бриттена «Поругание Лукреции». Певец известен и за рубежом. С 2014 года он регулярно выступает на сценах ведущих оперных театров по всему миру. В 2019 году Богдан Волков принял участие в двух постановках Дмитрия Чернякова: «Обручение в монастыре» С.С. Прокофьева (Берлинская опера, дирижер – Даниэль Баренбойм) и в «Сказке о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова (Королевская опера, Брюссель, дирижер – Ален Альтиноглу).

Еще одним гостем вечера станет испанский валторнист Хосе Висенте Кастелло – он исполнит сольную партию в Серенаде для тенора, валторны и струнных. Он выступает с ведущими дирижерами и оркестрами по всему миру. Кастелло был удостоен наград на различных престижных конкурсах: Международном конкурсе ARD (Мюнхен) и Международном музыкальном фестивале «Пражская весна». Также Кастелло является солистом Камерного оркестра им. Г. Малера и профессором Каталонской высшей школы музыки в Барселоне. Музыкант выступал с выдающимися дирижерами: Марисом Янсонсом, Рикардо Шайи, Пьером Булезом, Даниэлем Баренбоймом, Лорином Маазеелем, Бернардом Хайтинком, Джоном Элиотом Гардинером. С 2010 года Хосе Висенте Кастелло является художественным руководителем фестиваля Musics en Residencia (Алелья, Каталония).

Дирижер – Валентин Урюпин.

Sacred and Profane («Духовное и мирское», 1975) – одно из поздних сочинений Бенджамена Бриттена и последнее, написанное для хора без сопровождения. Оно состоит из 9 частей, основанных на английских средневековых текстах. Каждая часть представляет собой определенный жанр. Прозвучат христианский гимн, драма, лирика, пастораль и даже английская колядка; духовное и мирское объединяется в одном цикле.
Хор театра Новая Опера, дирижер – Юлия Сенюкова.

Крещенский фестиваль – место для впечатлений, знакомства с новыми сочинениями, для переосмысления давно забытого, редко исполняемого, старинного и актуального.

Подробности на сайте театра.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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