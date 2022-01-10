Театр Новая Опера приглашает на традиционный Крещенский фестиваль. В 2022 году он пройдет 19, 21 и 23 января. В программе – редко звучащие произведения, сочинения современных композиторов и электронная музыка. Таким образом, нынешний фестиваль продолжает развивать идею, которую Е.В. Колобов сделал фундаментом театра Новая Опера: новые произведения – новые смыслы.

Программа Крещенского фестиваля – 2022 охватит несколько столетий музыкальной культуры и разные жанры: от оперы до оратории и вокальных произведений.

Первый вечер – концерт 19 января.

В концертном исполнении прозвучит опера – волшебная сказка «Золушка» французского композитора Жюля Массне. Либретто оперы пересказывать не имеет смысла – сюжет о несчастной, но трудолюбивой и доброй девушке известен человечеству еще со времен Античности.

Однако Крещенский фестиваль дарит слушателю новые смыслы. В праздник Крещения Господня «Золушка» Массне приобретает особый оттенок: в ней проявляется христианский подтекст. Например, образ Феи близок к образу Богоматери. Традиционный нарратив о добре и зле становится размышлением о красоте, близкой к Богу, и ее враге – пошлости.

Валентин Урюпин – дирижер концерта и музыкальный руководитель Новой Оперы: «Музыкальный язык “Золушки” универсален. Массне как обращается в прошлое, к эстетике Шарля Гуно и Жоржа Бизе, так и смотрит в будущее, предвосхищая музыку Клода Дебюсси и Мориса Равеля. В этой опере силен христианский подтекст, тема Феи-покровительницы… Я предвижу серьезные вокальные работы солистов нашего театра в очень непростом французском репертуаре».

Елизавета Соина

Главную партию Золушки исполнит Елизавета Соина (сопрано) – солистка театра Новая Опера.

Партию Принца исполнит приглашенная солистка, французская меццо-сопрано Антуанетта Деннефельд. У певицы обширный репертуар и она регулярно выступает в оперных театрах по всей Европе. Деннефельд – солистка Парижской оперы, где она исполняла партии Флоры («Травиата» Дж. Верди), Лолы («Сельская честь» П. Масканьи), Мерседес («Кармен» Ж. Бизе), Анния («Милосердие Тита» В.А. Моцарта). Антуанетта Деннефельд – лауреат многочисленных музыкальных конкурсов, в том числе она была награждена третьей премией Международного конкурса исполнителей в Женеве (2011).

21 января – «Перевернутый концерт» в трех отделениях, который состоится (буквально) на сцене Новой Оперы, где разместятся не только музыканты, но и зрители, что позволит им абсолютно по-новому ощутить музыку.

Валентин Урюпин: «Камерная музыка – самый высокий, но и самый демократичный жанр. Он не предполагает подмостков, сценической парадности, яркого света. Это разговор, в котором обмениваются сокровенными мыслями: атмосферу создают те, кто играет, и те, кто слушает (помните знаменитую цитату из «Доктора Живаго» Бориса Пастернака: «трио зарыдало…»?).

В январский вечер на нашей сцене-перевертыше мы сыграем жемчужины музыки позднего австро-немецкого романтизма, но не ограничимся только им. Совершенно особенным образом – через границы акустического и электронного звучания – природу камерной музыки будет исследовать Георгий Мансуров в своем afterparty. Ждем вас на перевернутом концерте!».

Хосе Висенте Кастелло

Татьяна Самуил

Валентин Урюпин

В вечере примут участие настоящие звезды: главный дирижер – музыкальный руководитель Новой Оперы Валентин Урюпин (кларнет), скрипачка Татьяна Самуил, пианист Иван Рудин, валторнист Хосе Висенте Кастелло, солистка Новой Оперы, меццо-сопрано Валерия Пфистер и дирижер Новой Оперы Илья Норштейн.

В программе: Трио для фортепиано, скрипки и валторны ми-бемоль мажор (соч. 40) Иоганнеса Брамса (солисты: Иван Рудин, Татьяна Самуил и Хосе Висенте Кастелло), вокальный цикл «Молодая служанка» (соч. 23) Пауля Хиндемита (солистка – Валерия Пфистер, струнный квартет театра Новая Опера, дирижер – Андрей Лебедев), Секстет для скрипки, альта, виолончели, кларнета, валторны и фортепиано до мажор (соч. 37) Эрнста Донаньи (солисты: Татьяна Самуил, Павел Романенко (альт), Валентин Урюпин, Хосе Висенте Кастелло).

Также на концерте выступит духовой квинтет Российского национального молодежного симфонического оркестра). Музыканты исполнят Kleine Kammermusik (соч. 24) Пауля Хиндемита.

В третьем отделении концерта выступит музыкант, мультиинструменталист и композитор Георгий Мансуров. Он и приглашенные музыканты исполнят электронную музыку.

23 января главный дирижер – музыкальный руководитель Новой Оперы Валентин Урюпин и главный хормейстер театра Юлия Сенюкова представляют эксклюзивную концертную программу, в которой собраны интереснейшие, но редко исполняемые в России произведения Бенджамина Бриттена и Кайи Саариахо.

Валентин Урюпин отмечает, что главная цель Крещенского фестиваля – представить слушателям панораму современной музыки. В частности, все больше и больше внимания будет уделяться композиторам XXI века.

Важным событием Крещенского фестиваля станет российская премьера сочинения финского композитора Кайи Саариахо «Страсти Симоновы».

Кайя Саариахо

Автор оратории «Страсти Симоновы» (2006) Кайя Саариахо – наша современница, она родилась в Финляндии, училась в Германии, а сейчас живет во Франции. Сегодня ее произведения звучат во всем мире, но в России – крайне редко. Сочинения Саариахо наполнены яркими женскими образами, и «Страсти» – не исключение. Сюжет построен вокруг французской религиозной мыслительницы и философа Симоны Вайль и ее трагической жизни.

Оратория представляет собой своеобразное «шествие на Голгофу» (в описании Саариахо указывает, что это «музыкальное путешествие с 15 остановками») главной героини, а название «Страсти», безусловно, отсылает нас к традиции жизнеописания последних дней Христа.

В статье об оратории Кайя Саариахо пишет, что была увлечена творчеством Симоны Вайль с юности: еще в 1981 году она прочитала главный труд философа «Тяжесть и благодать», и он оказал на нее большое влияние.

Автором либретто стал Амин Маалуф, французский писатель ливанского происхождения (к слову, его плодотворное сотрудничество с композитором началось еще с самой знаменитой оперы Саариахо – «Любовь издалека»), а режиссером первой сценической версии оратории – Питер Селларс.

Саариахо утверждает, что их работа проводилась совместно: они выбирали различные отрывки из текстов и биографии Симоны Вайль. Композитор писала: «Меня всегда увлекало стремление Вайль к познанию интеллектуального и религиозного, Питера интересовала ее политическая деятельность, а Амина – несоответствие между ее философией и личной жизнью; он показал судьбу хрупкого человека, погруженного в великие идеи» (La Passion de Simone, programme note https://saariaho.org/works/la-passion-de-simone/).

Таким образом, либретто оратории охватило самые разные аспекты жизни Вайль.

Символично, что премьера «Страстей Симоновых» состоялась на фестивале Питера Селларса New Crowned Hope Festival в Вене, главная цель которого – освещать проблемы социального неравенства; это задача, которой Симона Вайль посвятила всю свою жизнь.

Ирина Боженко

Мария Буйносова

Партии готовят солистки театра Новая Опера Ирина Боженко (сопрано) и Мария Буйносова (сопрано).

Дирижер – Валентин Урюпин.

Вечер продолжится исполнением двух произведений английского композитора Бенджамина Бриттена.

Знаменитый валторнист Деннис Брейн попросил Бриттена написать концерт для валторны с оркестром. Композитор выполнил просьбу молодого музыканта, но написал не концерт, а Серенаду для тенора, валторны и струнных (1943), основанную на шести стихотворениях английских поэтов. Получилось даже лучше: это произведение стало одним из самых успешных в карьере Бриттена и, конечно, Брейна. Писатель и музыкальный критик Эдвард Чарльз Сэквилл-Уэст писал, что главной темой Серенады стала «ночь и ее колдовские уловки».

В Новой Опере партию тенора исполнит Богдан Волков, известный как тонкий интерпретатор музыки Бенджамена Бриттена. Волков хорошо знаком зрителю Новой Оперы, в частности, он исполнил партию Мужского хора в опере Бриттена «Поругание Лукреции». Певец известен и за рубежом. С 2014 года он регулярно выступает на сценах ведущих оперных театров по всему миру. В 2019 году Богдан Волков принял участие в двух постановках Дмитрия Чернякова: «Обручение в монастыре» С.С. Прокофьева (Берлинская опера, дирижер – Даниэль Баренбойм) и в «Сказке о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова (Королевская опера, Брюссель, дирижер – Ален Альтиноглу).

Еще одним гостем вечера станет испанский валторнист Хосе Висенте Кастелло – он исполнит сольную партию в Серенаде для тенора, валторны и струнных. Он выступает с ведущими дирижерами и оркестрами по всему миру. Кастелло был удостоен наград на различных престижных конкурсах: Международном конкурсе ARD (Мюнхен) и Международном музыкальном фестивале «Пражская весна». Также Кастелло является солистом Камерного оркестра им. Г. Малера и профессором Каталонской высшей школы музыки в Барселоне. Музыкант выступал с выдающимися дирижерами: Марисом Янсонсом, Рикардо Шайи, Пьером Булезом, Даниэлем Баренбоймом, Лорином Маазеелем, Бернардом Хайтинком, Джоном Элиотом Гардинером. С 2010 года Хосе Висенте Кастелло является художественным руководителем фестиваля Musics en Residencia (Алелья, Каталония).

Дирижер – Валентин Урюпин.

Sacred and Profane («Духовное и мирское», 1975) – одно из поздних сочинений Бенджамена Бриттена и последнее, написанное для хора без сопровождения. Оно состоит из 9 частей, основанных на английских средневековых текстах. Каждая часть представляет собой определенный жанр. Прозвучат христианский гимн, драма, лирика, пастораль и даже английская колядка; духовное и мирское объединяется в одном цикле.

Хор театра Новая Опера, дирижер – Юлия Сенюкова.

Крещенский фестиваль – место для впечатлений, знакомства с новыми сочинениями, для переосмысления давно забытого, редко исполняемого, старинного и актуального.

Подробности на сайте театра.

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