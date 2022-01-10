Фильм «9 причин, чтобы жить» Кристофа Барратье выходит в прокат

20 января 2022 года кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит в прокат фильм «9 причин, чтобы жить» режиссера Кристофа Барратье. Главную роль в картине сыграл внук легендарного актера Жан-Поля Бельмондо — Виктор Бельмондо.

«9 причин, чтобы жить» – это трогательная и вдохновенная история дружбы, у которой нет ни социальных, ни поколенческих преград. Режиссером картины стал двукратный номинант на премию «Оскар», успешный и разносторонний режиссер Кристофа Барратье, чей дебютный фильм «Хористы» стал для него мировым прорывом. Главную роль в фильме сыграл внук великого французского актера Жан-Поля Бельмондо – Виктор Бельмондо, для которого данная работа стала первой главной ролью в кино. Такие издания, как «CNews» и «Le Figaro» отметили актерскую игру Виктора. «9 причин, чтобы жить» прекрасная возможность для российского зрителя впервые познакомиться с продолжателем актерской династии Бельмондо.

Томас (Виктор Бельмондо) – пресыщенный и избалованный молодой человек, который проводит ночи напролет в клубах, а дни – в постели. Когда его отец, прославленный детский хирург доктор Рейнхард (Жерар Ланвен), оказывается сыт по горло выходками сына, он заставляет Томаса взять на попечение одного из своих юных пациентов – 12-летнего Маркуса, который родился с серьезным врожденным заболеванием. Мальчик живет с мамой в бедном пригороде Парижа и проводит жизнь либо в больнице, либо специальном центре для детей. Но встреча и дружба с Томасом навсегда изменит жизни их обоих.

Режиссер Кристоф Барратье впервые работает с актером Виктором Бельмондо, внуком Жан-Поля Бельмондо, скончавшегося в 2021 году. Виктор начал активно сниматься в больших проектах лишь два года назад, но уже стал заметным новичком во французском кино. Роль в фильме Барратье стала для Виктора одной из первых главных ролей. Критики и первые зрители отметили убедительность начинающего актера на экране.

Режиссер Кристоф Барратье является признанным мастером кино во всем мире. За его плечами – номинации на премию «Гойя», премию Британской киноакадемии, «Сезар», и, конечно же, «Оскар» (за лучший фильм на иностранном языке и песню). Его самый известный фильма «Хористы» и по сей день являются примером одного из самых удачных и высокооцененных по обе стороны океана дебютов в истории французского кино. Также любима у зрителей и масштабная ретро-драма о предвоенном положении дел на сцене музыкального театра «Париж! Париж!». На протяжении всей карьеры Барратье интересуют большие истории, будь то противостояние подростковых банд из разных французских деревушек в «Новой жизни пуговиц» или экскурсе в жизнь банка «Société Générale» на фоне мирового кризиса в «Аутсайдере». Тем примечательнее, что режиссер обратился к маленькой, но чуткой истории двух друзей, в которой есть место только поддержке и помощи Томаса и Маркуса – людей, способных своим присутствием сделать жизнь друг друга чуточку лучше.

Сценарий к картине вместе с Кристофом Барратье написали Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер – авторы таких успешных французских кассовых хитов, как «Имени» (сборы более 13 миллионов долларов в мире) и «22 пули: Бессмертный» (более 18 миллионов долларов в мире). Сейчас дуэт Делапорта и де Ла Пательера занят адаптацией «Трех мушкетеров», одного из самых дорогих проектов в истории французского кино. Вместе с Лораном Дассо («Лучшее впереди», «Любовники») и Дмитрием Рассамом («Маленький принц», «Параллельные миры»), они выступили и продюсерами проекта.

Премьера «9 причин, чтобы жить» состоялась во Франции в мае 2021 года в тот момент, когда французский прокат только начал восстанавливаться после очередного длительного локдауна. Уже тогда домашние сборы картины составили более двух миллионов долларов, а зрительский рейтинг на французском портале «Allocine» с каждой неделей только рос, приближаясь к высокой оценке в четыре звезды из пяти (сейчас он составляет 3,6). Первые зрители отметили, что фильм можно поставить в один ряд с такими сарафанными хитами, как «1+1», «Хороший доктор» и «Особенные», что подтверждают теплые отзывы зрителей.

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