Масштабная выставка «FASHION ILLUSTRATION TAKES THE SPOTLIGHT» открывается в POP UP MUSEUM

Новый проект Nikolskaya Gallery представляет в POP UP MUSEUM уникальную коллекцию современной модной иллюстрации, собранную специально для масштабной выставки «FASHION ILLUSTRATION TAKES THE SPOTLIGHT». В экспозицию вошли иллюстрации известных и сформировавшихся авторов, а также работы молодых, но талантливых и перспективных художников.

Выставка акцентирует внимание на многообразии художественных техник и стилей модной иллюстрации. Проект знакомит зрителя с яркими, смелыми и актуальными работами современных художников и вовлекает его в удивительный мир моды и красоты.

Каждый иллюстратор, представленный на выставке, обладает уникальным и узнаваемым авторским стилем. Здесь можно встретить работы, выполненные в как в безупречном минимализме, так и в чувственной, провокационной манере.

Авторы, представленные в рамках экспозиции: Ксения Роттер, Наталья Паат, Анна Рудько, Соловьёва Екатерина, Максим Сергеев, Наталья Копча, Анастасия Кузьмина, Вера Звягина, Валерия Сальникова, Елена Мясникова, Евгения Назарова, Анастасия Кондратьева, Анна Цвэлль, Рина Русяева, Анастасия Винокурова, Ливкина Карина, Абрамова Евгения, Эльвира Шарапова, Ольга Кривова, Алена Лавдовская.

Вы можете забронировать посещение, отправив сообщение с ФИО посетителей и датой посещения музея по телефону +7 985 774 2936 или по почте info@nikolskayagallery.com перед посещением. Вход бесплатный. Парковка стихийная.

Где? Москва, ул. Бутлерова д. 17, POP UP MUSEUM, атриум 5

Посещение музея строго с паспортом и маской, QR-кодом или ПЦР-тестом. Режим работы: с 12.00 до 20.00. Выходной – понедельник.

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