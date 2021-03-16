Новый сезон остросюжетного детектива «Преступление» представят на телеканале «Россия»

С 22 мар­та 2021 года на теле­ка­на­ле «Рос­сия» начи­на­ет­ся новый сезон захва­ты­ва­ю­ще­го детек­тив­но­го сери­а­ла «Пре­ступ­ле­ние». Глав­ные герои – сле­до­ва­те­ли Моск­ви­на (Дарья Мороз) и Чистя­ков (Павел При­луч­ный) – рас­кры­ва­ют новое изощ­рён­ное пре­ступ­ле­ние, кото­рое дер­жит в стра­хе весь город. К звезд­но­му актёр­ско­му соста­ву филь­ма в новом сезоне при­со­еди­нят­ся Мария Миро­но­ва, Вита­лий Кищен­ко и Артём Ткаченко.

Сети рыбо­ло­вец­ко­го трау­ле­ра вме­сте с уло­вом доста­ют из воды тело моло­до­го чело­ве­ка Ана­то­лия Ильи­на. В это же вре­мя про­па­да­ет дочь круп­но­го мест­но­го биз­не­сме­на с кри­ми­наль­ным про­шлым Вита­лия Нем­чен­ко (Вита­лий Кищен­ко) и его жены Свет­ла­ны (Мария Миро­но­ва). Алек­сандра Моск­ви­на (Дарья Мороз) счи­та­ет, что исчез­но­ве­ние Оли и убий­ство Ильи­на напря­мую свя­за­ны и начи­на­ет отра­ба­ты­вать вер­сии. На фоне про­па­жи девуш­ки выле­за­ют семей­ные тай­ны мно­гих горо­жан, раз­во­ра­чи­ва­ет­ся про­ти­во­сто­я­ние кри­ми­наль­ных авто­ри­те­тов Кар­по­ва (Кирилл Полу­хин) и Фер­на­ли­е­ва (Артём Тка­чен­ко). Ста­но­вит­ся непро­сто и Моск­ви­на пони­ма­ет, что ей необ­хо­ди­ма помощь Андрея Чистя­ко­ва (Павел При­луч­ный). Но не так дав­но меж­ду дву­мя сле­до­ва­те­ля­ми про­бе­жа­ла кош­ка, и теперь они в ссоре…

«Думаю, зри­те­ли, кото­рые полю­би­ли пер­вый сезон за атмо­сфе­ру и неожи­дан­ные пово­ро­ты сюже­та, не будут разо­ча­ро­ва­ны. Во вто­ром сезоне зага­док будет ещё боль­ше, и будет, чем занять­ся!», – гово­рит актёр Павел Прилучный.

«Сле­до­ва­тель Моск­ви­на – насто­я­щий про­фес­си­о­нал. Она стре­мит­ся любой ценой рас­крыть пре­ступ­ле­ние, жерт­вуя ради рабо­ты даже лич­ной жиз­нью», – рас­ска­зы­ва­ет актри­са Дарья Мороз – «Я очень рада, что Саша Моск­ви­на опять со мной, это часть меня, я к ней отно­шусь с боль­шой любо­вью. Это важ­ная для меня роль, очень слож­ная, и одна из тех, кото­рые, навер­ное, оста­ют­ся в памя­ти арти­ста надол­го. Такая роль, кото­рая застав­ля­ет рабо­тать «нут­ром», каки­ми-то слож­ны­ми внут­рен­ни­ми пере­хо­да­ми. Она рас­ка­чи­ва­ет изнутри».

«Несмот­ря на то, что мой Чистя­ков суще­ству­ет как буд­то по инер­ции, ино­гда кажет­ся, что ему пле­вать на всё, он всё-таки ищет спра­вед­ли­вость и ему нра­вит­ся его рабо­та. Он испы­тал всё на сво­ей шку­ре, зна­ет изнан­ку жиз­ни, пони­ма­ет, как мыс­лят пре­ступ­ни­ки, пото­му что и сам пре­сту­пал закон. Вто­рой сезон – это пере­ход­ный пери­од Чистя­ко­ва, он ухо­дит от тусо­вок и хочет спо­кой­ной жиз­ни, рабо­тать и нико­му не мешать. Он лег­ко мог бы пре­вра­тить­ся в офис­но­го клер­ка, но его стрем­ле­ние най­ти раз­гад­ку и внут­рен­нее чутье нико­гда не поз­во­ли­ли бы ему про­сто сидеть на одном месте», – ком­мен­ти­ру­ет Павел Прилучный.

Важ­ный участ­ник филь­ма – Кали­нин­град – город, в кото­ром сни­ма­лись две части «Пре­ступ­ле­ния». Кали­нин­град очень точ­но попа­да­ет в атмо­сфе­ру исто­рии: мрач­но­ва­то-серый анту­раж в сти­ле совре­мен­но­го нуа­ра. Это имен­но тот слу­чай, когда пей­за­жи и инте­рье­ры ста­но­вят­ся глав­ны­ми дей­ству­ю­щи­ми лица­ми исто­рии, как и герои. «Город нас дер­жал в опре­де­лен­ной стро­го­сти. Здесь невоз­мож­но снять мыль­ную опе­ру, но воз­мож­но рас­ска­зать исто­рию слож­ную, запу­тан­ную, со мно­же­ством неожи­дан­ных и затя­ги­ва­ю­щих вглубь сюже­тов», – делит­ся впе­чат­ле­ни­я­ми Павел Прилучный.

Смот­ри­те новый сезон с 22 мар­та в 21:20 на теле­ка­на­ле «Рос­сия».

Фото теле­ка­на­ла «Рос­сия»

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