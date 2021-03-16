Новый сезон остросюжетного детектива «Преступление» представят на телеканале «Россия»

С 22 марта 2021 года на телеканале «Россия» начинается новый сезон захватывающего детективного сериала «Преступление». Главные герои – следователи Москвина (Дарья Мороз) и Чистяков (Павел Прилучный) – раскрывают новое изощрённое преступление, которое держит в страхе весь город. К звездному актёрскому составу фильма в новом сезоне присоединятся Мария Миронова, Виталий Кищенко и Артём Ткаченко.
Сети рыболовецкого траулера вместе с уловом достают из воды тело молодого человека Анатолия Ильина. В это же время пропадает дочь крупного местного бизнесмена с криминальным прошлым Виталия Немченко (Виталий Кищенко) и его жены Светланы (Мария Миронова). Александра Москвина (Дарья Мороз) считает, что исчезновение Оли и убийство Ильина напрямую связаны и начинает отрабатывать версии. На фоне пропажи девушки вылезают семейные тайны многих горожан, разворачивается противостояние криминальных авторитетов Карпова (Кирилл Полухин) и Ферналиева (Артём Ткаченко). Становится непросто и Москвина понимает, что ей необходима помощь Андрея Чистякова (Павел Прилучный). Но не так давно между двумя следователями пробежала кошка, и теперь они в ссоре…
«Думаю, зрители, которые полюбили первый сезон за атмосферу и неожиданные повороты сюжета, не будут разочарованы. Во втором сезоне загадок будет ещё больше, и будет, чем заняться!», – говорит актёр Павел Прилучный.
«Следователь Москвина – настоящий профессионал. Она стремится любой ценой раскрыть преступление, жертвуя ради работы даже личной жизнью», – рассказывает актриса Дарья Мороз – «Я очень рада, что Саша Москвина опять со мной, это часть меня, я к ней отношусь с большой любовью. Это важная для меня роль, очень сложная, и одна из тех, которые, наверное, остаются в памяти артиста надолго. Такая роль, которая заставляет работать «нутром», какими-то сложными внутренними переходами. Она раскачивает изнутри».
«Несмотря на то, что мой Чистяков существует как будто по инерции, иногда кажется, что ему плевать на всё, он всё-таки ищет справедливость и ему нравится его работа. Он испытал всё на своей шкуре, знает изнанку жизни, понимает, как мыслят преступники, потому что и сам преступал закон. Второй сезон – это переходный период Чистякова, он уходит от тусовок и хочет спокойной жизни, работать и никому не мешать. Он легко мог бы превратиться в офисного клерка, но его стремление найти разгадку и внутреннее чутье никогда не позволили бы ему просто сидеть на одном месте», – комментирует Павел Прилучный.
Важный участник фильма – Калининград – город, в котором снимались две части «Преступления». Калининград очень точно попадает в атмосферу истории: мрачновато-серый антураж в стиле современного нуара. Это именно тот случай, когда пейзажи и интерьеры становятся главными действующими лицами истории, как и герои. «Город нас держал в определенной строгости. Здесь невозможно снять мыльную оперу, но возможно рассказать историю сложную, запутанную, со множеством неожиданных и затягивающих вглубь сюжетов», – делится впечатлениями Павел Прилучный.
Смотрите новый сезон с 22 марта в 21:20 на телеканале «Россия».
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