Новый символ Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева представят в Калининграде

21 мар­та 2021 года на откры­тии фести­ва­ля «Бахов­ские дни» в Кафед­раль­ном собо­ре Кали­нин­гра­да состо­ит­ся пре­зен­та­ция ново­го Орган­но­го Анге­ла — неиз­мен­но­го сим­во­ла Меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са орга­ни­стов име­ни Мика­э­ла Таривер­ди­е­ва, кото­рый по тра­ди­ции вру­ча­ет­ся побе­ди­те­лю. Арт-дирек­тор кон­кур­са Вера Таривер­ди­е­ва и дирек­тор «Суве­ни­ры Бал­ти­ки» Васи­лий Симо­нов пред­ста­вят пуб­ли­ке глав­ный приз ХII Меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са орга­ни­стов име­ни Мика­э­ла Таривердиева.

В этом году впер­вые в исто­рии кон­кур­са орган­ный Ангел не поле­тит встре­чать участ­ни­ков 1 тура кон­кур­са в Гам­бург, где про­хо­дит евро­пей­ская часть кон­кур­са и, воз­мож­но, в Кан­зас, где про­во­дит­ся севе­ро-аме­ри­кан­ский тур кон­кур­са. В свя­зи с рас­про­стра­не­ни­ем коро­на­ви­ру­са во всём мире и вве­де­ни­ем стро­гих каран­тин­ных мер орг­ко­ми­тет кон­кур­са при­нял реше­ние изме­нить регла­мент и про­во­дить отбор участ­ни­ков пер­во­го тура в Гам­бур­ге по видео­за­пи­сям. В Кан­за­се было реше­но сохра­нить преж­ний регла­мент и орга­ни­сты смо­гут при­нять уча­стие в про­слу­ши­ва­ни­ях в Уни­вер­си­те­те Кан­за­са в Орган­ном Кон­церт­ном Зале Дена и Пол­ли Бейл (The Dane and Polly Bales Organ Recital Hall).

«Кон­курс орга­ни­стов име­ни Мика­э­ла Таривер­ди­е­ва дав­но стал неотъ­ем­ле­мой частью меж­ду­на­род­ной орган­ной жиз­ни. И сего­дня, несмот­ря на слож­ную обста­нов­ку в мире из-за пан­де­мии, мы при­ла­га­ем все уси­лия для сохра­не­ния преж­не­го регла­мен­та кон­кур­са и наде­ем­ся, что все меж­ду­на­род­ные участ­ни­ки кон­кур­са, про­шед­шие во вто­рой тур, а так же чле­ны жюри смо­гут при­ле­теть в Кали­нин­град, где их будет встре­чать и сопро­вож­дать наш орган­ный Ангел», — отме­ча­ет Арт-дирек­тор кон­кур­са Вера Таривердиева.

В этом году для уча­стия в кон­кур­се в Гам­бур­ге было пода­но 23 заяв­ки орга­ни­стов из Гер­ма­нии, Ита­лии, Чехии, Поль­ши, Рос­сии, Южной Кореи, Бра­зи­лии, Австрии и Китая. К уча­стию в пер­вом туре в Гам­бур­ге допу­ще­ны 19 орга­ни­стов. Воз­гла­вит пред­ста­ви­тель­ное жюри в Гам­бур­ге про­фес­сор орга­на, дирек­тор Инсти­ту­та цер­ков­ной музы­ки в Выс­шей шко­ле музы­ки Любе­ка, титу­ляр­ный орга­нист в Церк­ви Св. Яко­би в Любе­ке, кон­цер­ти­ру­ю­щий орга­нист — Арвид Гаст (Любек, Германия).

В соста­ве жюри кон­кур­са в Гам­бур­ге: Дари­уш Баков­ски-Койс (Кра­ков, Поль­ша) — про­фес­сор орга­на и гла­ва кафед­ры орга­на в Ака­де­мии музы­ки Кра­ко­ва, кон­цер­ти­ру­ю­щий орга­нист; Томас Даль (Гам­бург, Гер­ма­ния) — дирек­тор музы­ки и глав­ный орга­нист в Церк­ви Св. Пет­ра в Гам­бур­ге, кон­цер­ти­ру­ю­щий орга­нист; Дани­эль Зарец­кий (Санкт-Петер­бург, Рос­сия) — заве­ду­ю­щий кафед­рой орга­на и кла­ве­си­на Санкт-Петер­бург­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии, про­фес­сор кафед­ры орга­на, кла­ве­си­на и кори­льо­на в Госу­дар­ствен­ном Петер­бург­ском уни­вер­си­те­те, кон­цер­ти­ру­ю­щий органист.

В Лоурен­се (Кан­зас, США) для уча­стия в ХII Меж­ду­на­род­ном кон­кур­се орга­ни­стов име­ни Мика­э­ла Таривер­ди­е­ва было пода­но 10 заявок. Это орга­ни­сты из США, Южной Кореи, Южной Афри­ки и Кубы. Двух­днев­ные про­слу­ши­ва­ния севе­ро­аме­ри­кан­ско­го тура кон­кур­са орга­ни­зу­ет Уни­вер­си­тет Канзаса.

В жюри севе­ро-аме­ри­кан­ско­го тура кон­кур­са вошли про­фес­со­ра Уни­вер­си­те­та Кан­за­са: Джеймс Хигдон и Май­кл Бау­эр, а так же про­фес­сор орга­на Госу­дар­ствен­но­го уни­вер­си­те­та Ари­зо­ны Ким­бер­ли Мар­шалл, про­фес­сор орга­на Южно­го Мето­дист­ско­го Уни­вер­си­те­та (Дал­лас, Техас) Сте­фан Энгельс и доцент депар­та­мен­та орга­на Уни­вер­си­те­та Йовы Гре­го­ри Хэнд.

Для участ­ни­ков Мос­ков­ско­го тура XII Меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са орга­ни­стов име­ни Мика­э­ла Таривер­ди­е­ва при­ем заявок открыт до 1 июня. Про­слу­ши­ва­ния 1 тура состо­ят­ся 28–31 авгу­ста в Рос­сий­ском наци­о­наль­ном музее музыки.

Все, про­шед­шие на 2 тур участ­ни­ки кон­кур­са, про­дол­жат сорев­но­ва­ния в Кали­нин­гра­де, и кто-то из них обя­за­тель­но ста­нет обла­да­те­лем глав­но­го при­за кон­кур­са – янтар­но­го анге­ла. При­зо­вой фонд кон­кур­са состав­ля­ет 15 000 $ и предо­став­ля­ет­ся ком­па­ни­ей АВТОТОР.

Про­слу­ши­ва­ния вто­ро­го тура будут про­хо­дить 3–9 сен­тяб­ря в Кафед­раль­ном собо­ре на Ост­ро­ве Кан­та. Тор­же­ствен­ное откры­тие и закры­тие кон­кур­са, вру­че­ние пре­мий, кон­церт лау­ре­а­тов состо­ит­ся так­же в Кафед­раль­ном собо­ре Калининграда.

Пред­се­да­тель жюри ХII Меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са орга­ни­стов име­ни Мика­э­ла Таривер­ди­е­ва: Вин­фрид Бёниг (Winfried Bönig) — глав­ный орга­нист Кельн­ско­го Собо­ра, про­фес­сор орга­на, гла­ва кафед­ры като­ли­че­ской цер­ков­ной музы­ки Выс­шей шко­лы музы­ки Кель­на, док­тор музы­ки, кон­цер­ти­ру­ю­щий органист.

Фото – Юлия АЛЕКСЕЕВА

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