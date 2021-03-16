Новый символ Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева представят в Калининграде

21 марта 2021 года на открытии фестиваля «Баховские дни» в Кафедральном соборе Калининграда состоится презентация нового Органного Ангела — неизменного символа Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, который по традиции вручается победителю. Арт-директор конкурса Вера Таривердиева и директор «Сувениры Балтики» Василий Симонов представят публике главный приз ХII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева.
В этом году впервые в истории конкурса органный Ангел не полетит встречать участников 1 тура конкурса в Гамбург, где проходит европейская часть конкурса и, возможно, в Канзас, где проводится северо-американский тур конкурса. В связи с распространением коронавируса во всём мире и введением строгих карантинных мер оргкомитет конкурса принял решение изменить регламент и проводить отбор участников первого тура в Гамбурге по видеозаписям. В Канзасе было решено сохранить прежний регламент и органисты смогут принять участие в прослушиваниях в Университете Канзаса в Органном Концертном Зале Дена и Полли Бейл (The Dane and Polly Bales Organ Recital Hall).
«Конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева давно стал неотъемлемой частью международной органной жизни. И сегодня, несмотря на сложную обстановку в мире из-за пандемии, мы прилагаем все усилия для сохранения прежнего регламента конкурса и надеемся, что все международные участники конкурса, прошедшие во второй тур, а так же члены жюри смогут прилететь в Калининград, где их будет встречать и сопровождать наш органный Ангел», — отмечает Арт-директор конкурса Вера Таривердиева.
В этом году для участия в конкурсе в Гамбурге было подано 23 заявки органистов из Германии, Италии, Чехии, Польши, России, Южной Кореи, Бразилии, Австрии и Китая. К участию в первом туре в Гамбурге допущены 19 органистов. Возглавит представительное жюри в Гамбурге профессор органа, директор Института церковной музыки в Высшей школе музыки Любека, титулярный органист в Церкви Св. Якоби в Любеке, концертирующий органист — Арвид Гаст (Любек, Германия).
В составе жюри конкурса в Гамбурге: Дариуш Баковски-Койс (Краков, Польша) — профессор органа и глава кафедры органа в Академии музыки Кракова, концертирующий органист; Томас Даль (Гамбург, Германия) — директор музыки и главный органист в Церкви Св. Петра в Гамбурге, концертирующий органист; Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург, Россия) — заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории, профессор кафедры органа, клавесина и корильона в Государственном Петербургском университете, концертирующий органист.
В Лоуренсе (Канзас, США) для участия в ХII Международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева было подано 10 заявок. Это органисты из США, Южной Кореи, Южной Африки и Кубы. Двухдневные прослушивания североамериканского тура конкурса организует Университет Канзаса.
В жюри северо-американского тура конкурса вошли профессора Университета Канзаса: Джеймс Хигдон и Майкл Бауэр, а так же профессор органа Государственного университета Аризоны Кимберли Маршалл, профессор органа Южного Методистского Университета (Даллас, Техас) Стефан Энгельс и доцент департамента органа Университета Йовы Грегори Хэнд.
Для участников Московского тура XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева прием заявок открыт до 1 июня. Прослушивания 1 тура состоятся 28–31 августа в Российском национальном музее музыки.
Все, прошедшие на 2 тур участники конкурса, продолжат соревнования в Калининграде, и кто-то из них обязательно станет обладателем главного приза конкурса – янтарного ангела. Призовой фонд конкурса составляет 15 000 $ и предоставляется компанией АВТОТОР.
Прослушивания второго тура будут проходить 3–9 сентября в Кафедральном соборе на Острове Канта. Торжественное открытие и закрытие конкурса, вручение премий, концерт лауреатов состоится также в Кафедральном соборе Калининграда.
Председатель жюри ХII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева: Винфрид Бёниг (Winfried Bönig) — главный органист Кельнского Собора, профессор органа, глава кафедры католической церковной музыки Высшей школы музыки Кельна, доктор музыки, концертирующий органист.
Фото – Юлия АЛЕКСЕЕВАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.