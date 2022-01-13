n’RIS запустил новый онлайн-сервис Art Cloud для фотографов, иллюстраторов, художников и дизайнеров

Art Cloud создан для регистрации изображений и защиты авторства. Онлайн-сервис работает по подписке: выбирайте нужный объем хранилища, загружайте файлы и систематизируйте их по своему усмотрению, обнародуйте при необходимости, предоставляя доступ к объекту.

Услуга особенно актуальна для фотографов, иллюстраторов, художников, дизайнеров, хранящих гигабайты авторских работ, но знающих цену своим истинным шедеврам.

Создайте свое портфолио, загрузите изображения и публикуйте! Защитить свои работы становится проще!

Чем полезен Art Cloud?

В сервисе есть несколько вариантов подписки в зависимости от объема хранилища: 200 Мб, 1 Гб и 5 Гб. Если надо больше, обратитесь к нашей команде, мы обязательно что-нибудь придумаем.

Предусмотрена возможность массовой загрузки файлов.

Систематизация по папкам-проектам.

Раскрытие содержимого одного файла или папки целиком.

Проставление защитного QR-кода на изображения, размещенные в цифровом хранилище, с информацией об объекте и его авторе.

Удаление устаревших объектов и загрузка новых файлов.

Безопасное обнародование — создание ссылки на защищенный объект с возможностью скачивания.

Свидетельство о депонировании на каждый файл при необходимости.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.