В 2022 году сферу культуры Подмосковья планируется профинансировать более чем на 5,7 миллиарда рублей

Сферу культуры Московской области в 2022 году планируется профинансировать более чем на 5,7 миллиарда рублей.

По сравнению с 2021 годом объем выделенных средств вырос более чем на 600 миллионов рублей. Основная часть расходов пойдет на развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии.

«Культурные» расходы в 2022 году также планируется направить на развитие музейного дела, укрепление материально-технической базы учреждений, развитие профессионального образования в сфере культуры и библиотечного дела.

Еще одно важное направление – ремонтно-реставрационные работы. Их в 2022 году планируется провести в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль», Серпуховском историко-художественном музее, Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина и четырех объектах культурного наследия, находящихся в ведении муниципалитетов.

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