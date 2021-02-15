«Ну-ка, все вместе!» – объявлен новый сезон известного на весь мир вокального шоу

28 февраля в 17:45 на телеканале «Россия» начинается третий сезон грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Возглавляет сотню – Сергей Лазарев, а ведущим шоу вновь станет Николай Басков.

«Я безумно счастлив, что стартует третий сезон шоу «Ну-ка, все вместе!». В социальных сетях меня буквально завалили вопросами о нем, проект очень полюбился зрителям, да и мне тоже, если честно. Он очень настоящий, честный. И даже мы, члены жюри, очень искренни в своих переживаниях за участников, хотя у каждого есть свое мнение. Объединить сто человек, сделать так, чтобы они проголосовали за одного конкурсанта – безумно сложно, потому что в нашей сотне представлены разные возрастные группы, у всех разные интересы и музыкальные вкусы. Так что в финал выходят по-настоящему необычные артисты», – рассказывает Сергей Лазарев.

«Когда мы только запустили шоу «Ну-ка, все вместе!», никто не ожидал такого успеха. Этот сезон обещает более сильных вокалистов и новые необычные решения. Судьи тоже стали опытнее, они уже знают, чего ожидать от конкурсантов и по-другому смотрят и оценивают участников. В первых сезонах сотне казалось, что нужно всех поддержать, теперь они стали заметно строже, а их споры на стене – еще жарче», – говорит Николай Басков.

В каждом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!» восемь талантливых участников из разных стран исполняют российские и мировые суперхиты, ограничений по музыкальным стилям и аранжировкам нет. Перед вокалистами стоит сложная задача – их оценивает целая сотня и нужно заставить подпевать всех членов жюри. Легенды 1990-х Катя Лель, Шура, Наталия Гулькина и Светлана Разина, прославленный композитор и автор детских песен Григорий Гладков, заслуженный артист России Алексей Глызин, обладательница престижной музыкальной премии Grammy Polina, джазовые дивы Этери Бериашвили и Виктория Пьер-Мари, участники музыкальных конкурсов Антон Зацепин, Арсений Бородин, Никита Малинин, Ирина Ортман, Михаил Гребенщиков и Доминик Джокер, а также лучший оперный певец России-2018 Николай Ерохин, топовые TikTok-блогеры и артисты из прошлых сезонов «Ну-ка, все вместе!» будут решать судьбу исполнителей. Чем больше голосов присоединится к солисту, тем больше очков он получит. Когда на кону не только кубок шоу и 1 миллион рублей, но и собственный оригинальный сингл и ротация в эфире «Нового радио» – за это стоит побороться!

За все время существования шоу сотня поднялась только дважды. В первый раз это удалось сделать Марии Кирпичевой, исполнившей песню «Журчат ручьи», во второй – грузинской исполнительнице Нуце Бузаладзе, которая заставила жюри подпевать композиции «What’s Up?». У кого же получится добиться стопроцентной победы в третьем сезоне – узнаем совсем скоро. В новом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» к сотне присоединятся суперзвезды Филипп Киркоров, Ани Лорак, Валерия и другие артисты. Все подробности – на онлайн-презентации 19 февраля в 16:00.

Фото предоставлено телеканалом «Россия»

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