Амира, композитор: «Изменив себя, вы сможете изменить свою жизнь»

«Жизнь как зебра», говорили нам еще в детстве. Привыкай к тому, что белая полоса сменяется черной. Принимай это как должное и слишком не расстраивайся! Однако, что делать, если черная полоса затягивается и насколько правильно жить в ожидании лучших времен?

«Для кого-то станет откровением, но мы сами притягиваем определенные события в свою жизнь. Почему и для чего? Высшие силы нас таким образом воспитывают, учат, пытаются изменить, сделать лучше. И пока мы не поймем, что мы должны в себе изменить, над чем нам предстоит поработать, мы будем продолжать натыкаться на одни и те же грабли, на нас будут одна за другой сыпаться похожие ситуации. Все изменится, когда урок будет усвоен, мы поменяем в себе что-то, сменим негатив на позитив и начнем излучать положительные вибрации, свет и радость», – говорит композитор Амира.

Итак, мы получаем то, что «транслируем». Возьмите зеркало и посмотрите на свое отражение. Что вы видите? Улыбку и свет в глазах? Или перед вами хмурящаяся физиономия со злым взглядом? То, что вы видите, то и получите в настоящем или в ближайший момент. Как это работает? Вот пример с ребенком. Улыбаясь, он способен вызвать у вас положительные эмоции, даже если вы в данный момент находитесь в достаточно скверном настроении.



Как же вести себя, чтобы положительных моментов в нашей жизни было больше, чтобы нас окружали позитивные люди, и главное, чтобы исполнялись наши мечты?

1. Спокойствие, только спокойствие. Мы вечно на взводе, нас способна вывести из себя любая мелочь. Кстати, через неделю, мы посчитаем глупостью тот факт, что из-за нее переживали. Но эта «глупость» способна вызвать дисбаланс в нашей энергетической системе. Чтобы этого не случилось, учимся спокойно воспринимать все происходящее. Не переживаем из-за того, что уже произошло, ведь наши переживания никак не изменят ситуацию, она уже в прошлом. Чаще становитесь сторонним наблюдателем: посмотрите на негативную ситуацию со стороны, и она уже вам не покажется такой катастрофической. Как только мы научимся держать себя в руках, спокойно реагировать на негатив, его в нашей жизни будет значительно меньше.

2. Перестаем писать негативные сценарии своего будущего. Если уж вы любите пофантазировать и помечтать, рисуйте образы, благоприятные для вас. Представляйте, что ваша цель уже достигнута. Ищите работу, – перед сном «побывайте» на своем новом рабочем месте. То же касается нового жилья, избранника. Визуализируйте. А вот страхи и негатив относительно будущего гоните прочь!

3. Ежедневные аффирмации вам в помощь. Не поленитесь произносить фразы, настраивающие на здоровье, позитив, положительные перемены в жизни. Единственное, говорите все в настоящем времени, как будто факт уже свершен: «Я здорова, я нашла работу, я отправляюсь в долгожданное путешествие». Не забывайте при этом следить за своим эмоциональным состоянием.

4. Меньше жалуйтесь на себя, на свою жизнь. Хотя знаете, некоторым это даже нравится. Но увлекаясь, они забывают, что вряд ли представляя себя постоянно несчастным, возможно привлечь к себе положительные моменты. Как часто от многих можно слышать фразу: «денег нет!», хотя и материальное положение нельзя назвать бедственным. Как вы думаете, будет ли у таких людей достаточно денег в будущем? Что им покажет их зеркало?

5. Оглянитесь назад. Нередко наши сегодняшние неудачи корнями уходят в прошлое. Это могут быть непрощенные обиды или страхи. Это то, что мешает нам двигаться вперед, привлекать положительные моменты в нашу жизнь. Попробуйте проработать ситуацию. Посмотрите на нее со стороны, измените свое отношение к ней. Пройдите ритуал прощения. Сейчас много информации о том, как это сделать. Если не получается самому, обязательно пройдите ритуал прощения вместе с наставником.

6. Не рассчитывайте на быстрый результат. Положительные события не придут к вам сразу, однако задел на будущее уже сделан. Главное, не бросайте работу над собой на полпути. И не живите в состоянии ожидания. Учитесь находить положительные моменты в каждом дне. Даже если при падении вы сломали руку, поблагодарите высшие силы за то, что ваши ноги целы!

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