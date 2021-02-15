В театрах, кинотеатрах, концертных организациях Московской области разрешено 75-процентное заполнение залов

Министерство культуры Московской области выпустило распоряжение от 15 февраля 2021 года № 17РВ-24, согласно которому с 16 февраля 2021 года театрам, кинозалам, концертным организациям разрешено одновременное присутствие посетителей не более 75 процентов от количества зрительских мест.

Меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, сохраняются.

Перед посещением учреждения культуры зайдите на его сайт и не забудьте взять с собой маску.

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