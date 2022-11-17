«НЯНИНЫ СКАЗКИ». Музыкальный спектакль по произведениям А.С. Пушкина и Г.Х Андерсена

Театр музыки и поэии п/р Елены Камбуровой представляет премьеру спектакля «НЯНИНЫ СКАЗКИ», в котором переплетаются «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о Медведихе» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, а также образы и сюжетные линии сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок».

С самого раннего детства мы помним эти строки: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», «Жил старик со своею старухой у самого синего моря», «Белка песенки поет да орешки всё грызёт, а орешки не простые, в них скорлупки золотые»… Сказки Пушкина вошли не просто в нашу жизнь, это практически наш культурный код, но для большинства они так остаются литературой для детей. А могут ли сказки открыть что-то новое взрослому человеку?

В спектакле «Нянины сказки» зритель попадает в сказочное зазеркалье, жесткое, но прекрасное и целительное в итоге. Это совершенно новый взгляд на Пушкина — дерзкий и ироничный одновременно! Проводником в этом сказочном зазеркалье станет Няня в исполнении н.а. РФ Елены Камбуровой – своеобразное воплощение образа «Вечной Няни» — друга, советчика и наставника, воспитывающая и обучающая законам действительности. Она — то злая старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке», то голос прекрасной Царевны-Лебедь, то поверженная охотником медведиха, защищающая своих детей. В каждом из этих образов она учит понимать и принимать законы действительности, учит находить опору в себе и в других – людях, нуждающихся в поддержке или готовых ее оказать. По словам режиссера-постановщика Гульназ Балпеисовой: «Каждый человек – волшебник, и его личная боль может стать искусством».

Для Гульназ Балпеисовой это уже третья постановка в Театре музыки и поэзии («Дорога», «24 часа из жизни женщины») и новая возможность поговорить ярким, образным языком музыкально-поэтического театра о вызовах современного мира – и о неизменной в любые времена природе человека.

Музыкальный руководитель и композитор постановки Олег Синкин соединил в музыкальной партитуре спектакля «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, фрагменты оперных произведений Н.А. Римского-Корсакова и собственные авторские композиции в аранжировке для четырех голосов и струнного квартета (Дарья Барскова/ Юлия Плисковская / Татьяна Масленникова – скрипка, Елена Слободчикова – виолончель, Николай Лянной – альт).

Роль Няни исполняет н.а. РФ Елена Антоновна Камбурова. В остальных ролях актеры театра Лада Марис, Анна Комова, Евгения Курова, Елена Веремеенко, Алена Парфенова, Роман Калькаев, Евгений Астафуров, Евгений Вальц, Александр Кольцов, Данил Можаев и Артур Сахаров.

Премьера 3, 4 декабря 2022 года.

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