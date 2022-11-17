«Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество»

Тяжелая форма алкоголизма, цирроз печени, серьезные поражения головного мозга – даже с этим букетом страшных диагнозов Евгений Осин мечтал вернуться на сцену. Но понимал – самостоятельно он не справится. Осин внезапно исчез с экранов, перестал давать интервью, и о нем быстро забыли. Жена не выдержала его бесконечных пьяных загулов, забрала ребенка и ушла.

Его музыкальная карьера начиналась ярко. В 25 лет он стал солистом легендарной группы «Браво», а потом сделал блестящую сольную карьеру, собирал на своих концертах целые стадионы и зарабатывал миллионы. В веселого романтика с гитарой и в брюках клёш была влюблена вся страна. Он не был красавцем, но умел эффектно ухаживать – дарил цветы и посвящал песни своим возлюбленным. Со своей первой женой Натальей Осин познакомился случайно. Ухажера не остановило, что на тот момент девушка была замужем. Он пригласил на свидание, а она не смогла устоять перед его очаровательной улыбкой.

В детстве на его долю выпало немало тяжелых испытаний. Отец бил Женю ремнем за любую провинность. Возвращаясь из школы, мальчик даже подкладывал себе в штаны кусок фанеры, чтобы было не так больно. Родители развелись, когда будущей звезде было 9 лет. Безотцовщина, тяжелый быт, воспитание младшей сестренки. Осин с ранних лет брался за любую работу, чтобы помочь маме.

Он рос в обычном спальном районе Москвы, от дурной компании его уберегли два увлечения – музыка и голуби. Любовь к пернатым Евгений пронес через всю жизнь. Фигурки птиц украшают и надгробную плиту артиста.

Мало кто знает, но Осин не планировал петь. Его настоящей страстью были барабаны. Он играл в школьном ансамбле и мечтал о собственной установке. Евгений освоил простые гитарные аккорды, но серьезного музыкального образования так и не получил.

Учеба в институте культуры казалось ему скучной, не хватало терпения, и его быстро отчислили. Зато появилось больше времени на творчество. Он стал голосом трудного для страны периода, когда людям как никогда хотелось добрых искренних песен. Его первый хит «Плачет девушка в автомате» до сих пор перепевают звезды российской эстрады.

Однако, невероятная популярность оказалась тяжелой ношей для артиста. Алкогольная зависимость достигла такого уровня, что и на концертах он все чаще выступал пьяным. Он катился по наклонной. И это понимали все. В минуты алкогольного угара он превращался в настоящего деспота. В моменты просветления Осин клялся, что бросит пить, но всякий раз всё повторялось. Последние годы жизни он провел в полном одиночестве. О былой славе напоминали только старые афиши, развешанные на стенах его квартиры.

Как Евгений Осин в детстве накопил огромную сумму и на что её потратил? Зачем он купил себе форму сотрудника метрополитена? Почему его выгнали из группы «Браво»? Сколько на самом деле было детей у певца? На что решился певец, чтобы видеть свою дочь? Как умирал кумир 90-х и можно ли было его спасти? Что стало причиной трагедии – распад семьи или неудачи в карьере? В чем обвиняли друг друга родственники неисправимого романтика и как делили его наследство?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество» в пятницу, 18 ноября, в 00:10 на Пятом канале.

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