Призер проекта «Поколение М» покоряет музыкальные вершины

История успеха Вани Старикова (Иван Star), серебряного призера вокального конкурса федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М», рассказывает, как мальчик из небольшого города Пермского края, начинавший учиться музыке в местном доме культуры, благодаря участию в цифровом проекте, направленном на развитие детского творчества, добился подписания контракта с продюсерским центром «Эколь» и стал артистом, которого знает вся страна.

Родилась будущая звезда в 2006 году в небольшом городе Чернушка на юге Пермского края. Мечта стать музыкантом появилась у Вани с раннего детства. В полтора года у Вани появился первый музыкальный инструмент- детский баян.

«Ваня с пеленок показывал большой интерес к музыке и проявлял свои вокальные способности. Уже тогда он подходил к своим выступлениям со всей душой. Особенно люблю вспоминать историю из детского сада, когда он собирал детей и воспитателей, чтобы исполнить для них песню. В таком юном возрасте он уже получал удовольствие от выступлений», — отмечает мама Ивана Star Ольга Старикова.

Родители мальчика заметили творческую натуру ребенка и поощряли занятия музыкой. Ольга Старикова добавляет: «Я сама педагог по музыке. И брала его трехлетнего на свои групповые уроки в вокальную студию. Сначала без какой-либо специальной цели, но уже скоро он стал показывать отличные результаты, выделяться способностями среди остальных ребят в студии, даже старших по возрасту. Тогда мы поняли, что талант нужно развивать, и я стала готовить его к выступлениям в различных конкурсах и музыкальных фестивалях в нашем крае, и в других регионах».

Несколько лет Ваня штурмовал кастинги самых разных конкурсов, но не проходил дальше отбора. Постепенно в успех перестали верить даже близкие родственники. И только в 12 лет ему улыбнулась удача — Иван Star прошел кастинг в музыкальном телешоу «Голос.Дети», где на слепых прослушиваниях исполнил песню «Океанами стали». Наставником мальчика на проекте стал Валерий Меладзе. Несмотря на то, что Ваня не попал в число финалистов, опыт на телешоу он считает бесценным. Именно на проекте «Голос.Дети» Ваня начал сочинять свои песни, открыл в себе талант композитора.

Вернувшись со столичного конкурса, Ваня решил изменить тактику: «Я понял, что интернет и цифровые технологии сегодня дают тебе гораздо больше шансов, чтобы пробиться и заявить о себе. И я начал уже целенаправленно искать возможности для развития онлайн. Я хотел своим примером доказать, что талант пробьется везде, если ты настойчив и четко продумал стратегию своего обучения, развития и участия в конкурсах. Много чего перепробовал в сети, и продвижение через сообщества в соцсетях, и какие-то конкурсы, но прорыв случился, когда я нашел сайт проекта «Поколение М». Тут все, что нужно творческому человеку сразу – и обучение, и возможность общаться с крутыми педагогами из Москвы или городов-миллионников, и конкурсные задания с крутыми призами».

Ваня разместил видео со своей песней на странице вокального конкурса «SUPER-HIT» творческого онлайн-проекта МТС pokolenie.mts.ru. Участникам конкурса нужно было записать и выложить видео- или аудиозапись собственного исполнения любой песни. Но и здесь получилось не сразу. В течении трех лет Ваня совершенствовал свои навыки, проходя мастер-классы по вокалу и сценическому мастерству на сайте проекта, и отправлял различные композиции в конкурсный трек. Такая целеустремленность юного певца и автора обратила на себя внимание одного из мастеров проекта «Поколение М» — генерального директора продюсерского центра «Эколь» Татьяны Аникиной.

«Меня покорила его настойчивость и целеустремленность стать певцом. Значит, это не каприз, а то, чем на самом деле живет и дышит человек. Подростки так устроены, что достаточно поддержать их в начинаниях, и они расцветают на глазах. История с Ваней это подтверждает- сейчас мы видим прекрасного артиста, который собирает свою аудиторию и идет к большим победам», — отмечает Татьяна Аникина.

После серебряной победы в конкурсе «Поколения М» продюсерский центр «Эколь» предложил юной звезде подписать контракт, чтобы развивать артиста профессионально, сопровождая на всех этапах построения карьеры в мире шоу-бизнеса. Также, Ваня стал участником всероссийского тура «Поколение М: BLOG&VOICE» в регионах России, и теперь выходит на сцену перед многотысячными залами.

«До сих пор помню невероятную радость, когда я, обычный мальчик из Чернушки, стал призером онлайн-конкурса «Поколение М». Это отправная точка нового суперкрутого этапа моей жизни: я стал артистом профессионального продюсерского центра, отправился в своей первый тур, выступил на большой сцене и записал первые клипы. Я хочу показать своим примером, что важно верить в свою мечту, никогда не опускать руки и стремиться к большему. И даже если на каком-то этапе что-то у вас не получается, верьте в себя, ищите варианты, продолжайте смотреть и вперед, и в стороны. Особенно в сторону онлайн и цифровых технологий — сегодня для артиста, и начинающего, и самого именитого, именно здесь сконцентрированы безграничные возможности», — рассказывает хедлайнер проекта МТС «Поколение М» Иван Стариков.

«История Вани – наглядный пример, как онлайн-платформа «Поколение М» по развитию детского творчества предоставляет равные цифровые возможности детям всей страны. «Поколение М» — это бесплатный, яркий и интересный инструмент развития нашего юного поколения. Сегодня здесь собраны образовательные программы по более чем 15 видам творчества, актуального для детей и подростков, и мы постоянно расширяем список активностей в рамках проекта. Но главное, каким бы видом творчества не увлекался ребенок, возможности проекта МТС помогают ему раскрываться, развивать коммуникационные навыки, навыки самопрезентации и безопасного пользования цифровыми решениями. А это актуально и полезно в любом возрасте!», — рассказывает руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

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