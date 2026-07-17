Нью-йоркский стиль в Москве: фасады «Прайм Парка» сделают из природного камня

На Ленинградском проспекте продолжается строительство небоскребов жилого квартала «Прайм Парк» – одного из заметных проектов современной высотной застройки Москвы, девелопером которого выступает компания Optima Development. В трех башнях завершены монолитные работы, и в настоящее время ведется устройство фасадов.

Архитектурная концепция проекта разработана британским бюро Dyer и вдохновлена небоскребами Нью-Йорка и исторической застройкой Ленинградского проспекта. Такой подход формирует цельный и выразительный образ, в котором современные решения органично вписаны в городской контекст. Лаконичная геометрия башен и выверенная пластика объемов подчеркнуты сдержанной цветовой гаммой фасадов.

В отделке фасадов используются клинкерный кирпич, натуральный черный камень, серый гранит и архитектурный алюминий. Крупноформатные окна усиливают вертикальный ритм зданий и открывают виды на «Москва-Сити», Останкинскую башню и окружающий городской ландшафт.

Алюминиевые панели в оттенках «черный песок» и «бежево-бронзовый» придают фасадам глубину и графичность. Геометрию дополняют аккуратно вынесенные из плоскости фасада ниши с антрацитовой отделкой: они формируют дополнительный объем и создают мягкую игру света и тени. При этом каждая башня имеет индивидуальный архитектурный характер, сохраняя целостность общего ансамбля.

«Цветовая палитра и архитектура фасадов выстроены так, чтобы задать зданиям выразительный ритм и подчеркнуть их роль в городской среде. Вариативность рисунка придает каждой башне индивидуальность, а продуманное архитектурное освещение усиливает пластику фасадов и раскрывает проект в вечернее время», – отметил Давид Худоян, генеральный директор компании Optima Development.

Фасадные решения объединяют эстетику и технологичность: они обеспечивают высокий класс энергоэффективности (A+) и рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Применение модульных систем позволяет точно реализовать архитектурный замысел и поддерживать стабильно высокий уровень качества.