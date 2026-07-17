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Москва

Автофестиваль «ПроДвижение» на ВДНХ: дрифт, ретро и премьеры

By: editor

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Фото: пресс-служба ВДНХ

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С 30 июля по 2 августа на ВДНХ во второй раз пройдёт автофестиваль «ПроДвижение». В прошлом году событие собрало более 270 тысяч посетителей и объединило свыше 500 экспонатов — от ретро-автомобилей до суперкаров и прототипов будущего. Тогда фестиваль занял всю территорию от арки Главного входа до Нальчикского сквера. В 2026-м формат расширили до четырёх дней, а экспозиции снова разместятся в ключевых точках выставки.

Главное новшество этого года — машины и мотоциклы не будут стоять на месте. Организаторы решили «оживить» экспонаты: техника будет постоянно двигаться, демонстрируя ходовые качества и внешнюю динамику. Для этого оборудованы как минимум три площадки с активной ездовой программой.

На Октябрьской площади развернётся арена для дрифта и стантрайдинга. Там выступят ведущие спортивные команды и профессиональные мотоциклисты, включая двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира по стантрайдингу. Площадь Промышленности отдадут под элегантный парад ретро-автомобилей — своеобразный модный подиум для винтажной техники. А на главной сцене за павильоном № 1 «Центральный» ежедневно будут проходить премьерные показы: новинки выезжают на подиум, как на крупнейших международных автосалонах. Среди участников заявлены Aurus, Volga и Atom — у каждой из компаний в этом году ожидаются новые модели.

Среди уникальных экспонатов, которые обещают показать на фестивале, — первый советский люксовый спорткар ЗИС-101А-Спорт, редкий микроавтобус «Старт», экспериментальный электромобиль «Лада-Пони», автономный КАМАЗ-1221 ШАТЛ и дрифт-кар «Летающий кирпич».

Как отметил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров в интервью журналу «За рулём», идея фестиваля родилась из запроса автомобильного сообщества: ранее не было единой площадки, где могли бы встретиться производители, клубы, коллекционеры и просто автолюбители. Теперь «ПроДвижение» становится традиционной точкой сбора для всех, кто интересуется историей и будущим автомобилестроения, а также возможностью увидеть редкую технику в действии и познакомиться с новинками российского автопрома.

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