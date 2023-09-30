Учрежденная Союзом писателей России и Национальным фондом развития культуры, туризма и ремёсел «Осиянная Русь», Международная литературная премия имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами» ведет свою историю с 2005 года, и по-прежнему остается одной из самых старейших и независимых премий в литературном мире. Профессиональное жюри почти год отбирало кандидатов и вот наконец основные голосования позади и традиционно в октябре, в честь дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина, в уютном Столыпинском зале в Союзе Писателей России будут вручены уникальные наградные скульптуры Сергея Есенина, изготовленные в мастерской народного скульптора Николая Александровича Селиванова. Копии скульптурной композиции «Сергей Есенин» выполнил сын народного художника РФ - известный скульптор (автор в том числе скульптуры Иоанна Грозного в Александрове) Василий Николаевич Селиванов.

«Вручение скульптур, изготовленных в мастерской Николая Александровича Селиванова, - это уже добрая, почти десятилетняя традиция “Есенинки”. И я рад, что дело Великого мастера продолжает его сын - Василий Николаевич Селиванов. Подготовка церемонии идет полным ходом, жюри закончило свою работу в срок. И в очередной раз мы убедились, как много у нас талантливых и увлеченных людей, людей, которые готовы нести и дарить Есенинское слово, беречь и чтить его творчество и передавать его дальше молодому поколению. Это заслуживает уважения. И мы ждем всех наших номинантов в Москве на церемонии награждения и будем рады видеть каждого, для кого интересно творчество Сергея Александровича и кто готов провести прекрасный вечер в мире музыки и поэзии. Вход на мероприятие свободный, а выход с Есениным в сердце», - прокомментировал заместитель председателя Комитета, председатель отборочного жюри Международной литературной Премии им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами - 2023», член Союза писателей России, ЛНР и ДНР, лауреат многих литературных премий, поэт, писатель и публицист Дмитрий Дарин.

Среди почетных гостей и номинантов на получение премии в 2023 году: народный артист России Сергей Никоненко, лауреат Международного конкурса «Большая Романсиада», солист центрального Военного округа Министерства Обороны Российской Федерации Александр Шалунов, солистка Новосибирской государственной филармонии, лауреат Всероссийских конкурсов Анастасия Лысякова, солист Рязанской областной филармонии, лауреат международных конкурсов, член Правления Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Алексей Свиридов, и многие другие.

Поэты и литераторы из Воронежа, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Рязани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Москвы, Московской области, Дагестана и даже Сирии специально посетят Москву, чтобы получить свои заслуженные награды в 2023 году.

Visited 1 times, 1 visit(s) today