Екатерина Варнава и Юрий Чурсин

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера авантюрной комедии «Безбашенная». Проект представили актеры проекта Екатерина Варнава, Юрий Чурсин, Екатерина Ильина, Григорий Калинин, Константин Плотников и съемочная группа. Среди звездных гостей, посетивших премьеру, были: Алексей Жидковский, Александра Бортич, Сюзанна и Никита Каменский, Юлия Коваль, Анна Исаева, Мариэтта Цигаль-Полищук, Ирина Безрукова, Сердар Камбаров, Наталья Максимова, Амбарцум Кабанян, Мария Мельникова, Дарья Авратинская, Денис Косяков, Лина Дембикова, Полина Аскери, Мария Лемешева, Мария Гончарук, Снежина Кулова, Ирина Йовович, Ольга Ефремова, Анастасия Попова, Ксения Суркова, Таша Белая, Виктория Корлякова, Анна Рыцарева, Наталья Лучанинова, Анастасия Стежко, Юлия Хамитова, Варвара Володина, Дарья Харченко, Александра Морозова, Василина Юсковец, Вероника Чуманова, Анна Богомолова, Андрей Максимов, Всеволод Болдин, Алина Буре, Иван Бычков, Алексей Гаврилов, Лиза Гинзбург, Анастасия Кувшинова, Алексей Гаврилов, Дарья Михайлова, Ольга Ефремова, Пылаева Люси, Анна Андрусенко, Кирилл Кузин и Наталья Тетенова, Анна Зайкова, Никита Дювбанов, Никита Сорокин и другие.

Юлия Беретта

Таша Белая

Анна Андрусенко

Дарья Харченко

Александра Попова

Полина Аскери

Ирина Безрукова

Мария Лемешева

Юлия Коваль и Александр Пикуль

Сюзанна и Никита Каменски

Александра Бортич



«Безбашенная» – это история о столичной светской львице, которая попадает в непривычную для себя среду маленького сибирского города. Вика (Екатерина Варнава) – циничная и амбициозная жена богатого бизнесмена и перспективного политика Германа (Юрий Чурсин). В Москве она занимается избирательной кампанией своего мужа, и у него есть все шансы стать мэром одного из подмосковных городов. Но жизнь Вики резко меняется, когда Германа вместо Балашихи неожиданно отправляют в городок Таштагол Кемеровской области.

Проект представляет зрителям яркую и неоднозначную героиню, которая долгое время жила не своей жизнью. Попав в условия, которые внешне кажутся совсем не соответствующими ее образу, она принимает их и начинает меняться. «Мне нравятся люди, способные выживать в любой ситуации, “прорастать сквозь асфальт”. Особенно, если эти люди – женщины. Яркие, неординарные, сильные. И куда бы их ни забросила судьба (фантазия сценариста), ​что бы с ними ни случилось ужасного, они всё равно будут стремиться не сдавать позиции. «Они всегда готовы начать всё заново, — говорит шоураннер Анна Пармас. – Драмеди “Безбашенная” как раз о такой незаурядной женщине. Виктория – жена “почти московского” политика и гламурная пиарщица, оказывается в небольшом сибирском городке, где с ней случается авария, амнезия и новая жизнь с новым “якобы мужем” – лесником и его (якобы её тоже) детьми. Казалось бы, вот и конец веселой жизни. Выясняется, что с таким человеком, как Вика – это только начало. Всего самого интересного и важного».

«Сценарий привел меня в дикий восторг, я сразу же поехала на пробы. Ради них поменяла билеты с отдыха на более ранние, уж очень сильно мне хотелось попытать счастье. По воле судьбы партнером по сцене стал Евгений Цыганов — один из лучших российских актеров, поэтому пришлось выложиться на 1000 процентов, чтобы хорошо показать себя и заполучить главную роль. Сериал “Безбашенная” очень важен, потому что он про взаимоотношения. При этом наш проект не сконцентрирован на драматичных событиях, там много юмора, иронии и самоиронии. Сегодня очень важны такие проекты — добрые и честные», – рассказала актриса Екатерина Варнава.

«Здесь архетипичный сюжет – “Принц и нищий”, и можно вспомнить много любимых всеми фильмов, где он есть. Людям всегда любопытно наблюдать, как человек из общества, которого он не знает, условно говоря, богатый, попадает в жизнь, которой живет среднестатистический зритель. И ужасно любопытно, как этот человек начинает меняться, и какие приключения с ним начинают происходить. И еще мне кажется, что у нас кроме аттракциона перемены участи еще аттракцион кастинга, где есть блестящий драматический актер Евгений Цыганов и яркая эстрадная звезда Екатерина Варнава. Это абсолютно взрывная пара, и когда я увидел их вместе, то понял, что история заживет и будет узнаваемой и смешной», – поделился продюсер Борис Хлебников.

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