О выставке Аллы Полковниченко «Пересечь экватор» в музее современного искусства АРТМУЗА

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художник Алла Полковниченко

В музее современного искусства АРТМУЗА представили выставку Аллы Полковниченко «Пересечь экватор». В экспозиции собраны произведения, посвящённые южному полушарию, - творческие впечатления художника от путешествий. Это и результат участия в пленэрных проектах, и квинтэссенция самостоятельных странствий. Индонезия, Куба, Марокко, - вот лишь малая часть тех стран, которые увидела и изобразила Алла Полковниченко.

Действительно, где она только не побывала!

В Индонезии и на Кубе – с пленэрами «Бюро творческих экспедиций».

В Индию отправилась с проектом «Русская Атлантида».

В Марокко, Египте, Турции – в несезонное время, чтоб разминуться с толпами туристов и увидеть страны в их естественном миропорядке.

В Бирме и Кении Алле Полковниченко ещё предстоит побывать, но произведения, изображающие яркие образы этой страны, уже созданы силой её творческого воображения: портреты написаны с натуры в московской мастерской, а фон прорисован по материалам, собранным в России.

«Желать чего-то - так же сладко как, и получать желаемое», - таков подход художника.

Название выставки звучит как призыв и одновременно демонстрация стремления автора преодолеть условную земную линию – экватор.

В России, где на большей части страны зима длится шесть месяцев в году, жителям катастрофически не хватает солнца, света, витамина D; особенно это понятно южному человеку. Своим творчеством Алла Полковниченко с удовольствием обращается к жарким темам, открывая для себя новые страны и таким образом согревая нас, зрителей, южным теплом.

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

художник Алла Полковниченко

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