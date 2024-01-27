О выставке Аллы Полковниченко «Пересечь экватор» в музее современного искусства АРТМУЗА

В музее современного искусства АРТМУЗА представили выставку Аллы Полковниченко «Пересечь экватор». В экспозиции собраны произведения, посвящённые южному полушарию, - творческие впечатления художника от путешествий. Это и результат участия в пленэрных проектах, и квинтэссенция самостоятельных странствий. Индонезия, Куба, Марокко, - вот лишь малая часть тех стран, которые увидела и изобразила Алла Полковниченко.

Действительно, где она только не побывала!

В Индонезии и на Кубе – с пленэрами «Бюро творческих экспедиций».

В Индию отправилась с проектом «Русская Атлантида».

В Марокко, Египте, Турции – в несезонное время, чтоб разминуться с толпами туристов и увидеть страны в их естественном миропорядке.

В Бирме и Кении Алле Полковниченко ещё предстоит побывать, но произведения, изображающие яркие образы этой страны, уже созданы силой её творческого воображения: портреты написаны с натуры в московской мастерской, а фон прорисован по материалам, собранным в России.

«Желать чего-то - так же сладко как, и получать желаемое», - таков подход художника.

Название выставки звучит как призыв и одновременно демонстрация стремления автора преодолеть условную земную линию – экватор.

В России, где на большей части страны зима длится шесть месяцев в году, жителям катастрофически не хватает солнца, света, витамина D; особенно это понятно южному человеку. Своим творчеством Алла Полковниченко с удовольствием обращается к жарким темам, открывая для себя новые страны и таким образом согревая нас, зрителей, южным теплом.