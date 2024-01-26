Лучшие образцы исламского книжного искусства впервые представили в Музее Востока

Музей Востока представил две выставки, посвященные книжному искусству исламских стран: «Коран бухарского эмира» и «От Тимуридов к Сефевидам». 18 крупных, богато украшенных листов – все, что осталось от 30 томов роскошного комплекта Корана из библиотеки Даниял-бия, фактического основателя династии бухарских Мангытов.

Книжное собрание эмира было разграблено в XIX в. Немногочисленные уцелевшие рукописи находятся в разных мировых коллекциях. Один из таких уникальных образцов хранится в собрании Государственного музея Востока. На выставке «Коран бухарского эмира» публично выставляется впервые.

Еще шесть самых ранних рукописей из собрания музея экспонируются в соседнем зале. В экспозиции «От Тимуридов к Сефевидам: книжное искусство Ирана в XV — начала XVI в.» представлены литературные памятники известных авторов: Низами Гянджеви, Саади Ширази и Абд ар-Рахмана Джами. Манускрипты относятся к лучшим образцам иллюминированных рукописей своего времени и без преувеличения являются шедеврами иранской миниатюры и каллиграфии.

Обе выставки демонстрируют редчайшие памятники книжного искусства. Некоторые из них еще не покидали запасники музея, другие демонстрируются лишь изредка. Кроме того, экспозиция дополнена новыми данными, обнаруженными в ходе исследований сотрудниками музея.