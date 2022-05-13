«ОБЪЕКТИВно о Москве»: фотовыставка, бесплатные лекции, экскурсии и мастер-классы

17 мая 2022 года, в 17:00, в «Доме на Брестской» состоится торжественное открытие фотовыставки финалистов конкурса «ОБЪЕКТИВно о Москве».

На экспозиции будут представлены 67 фоторабот, вошедших в шорт-лист конкурса по результатам голосования жюри. Гостей ждут встречи с фотографами, авторские экскурсии, тематические лекции, лотерея и призы от партнеров проекта: издательства БОМБОРА, книжного магазина «Москва» и ведущей компании по разработке и производству фотокниг и фотоальбомов студии RHINODESIGN.

Организаторы приглшают всех, кто интересуется историей столицы и увлекается фотографией поучаствовать в наших мероприятиях в рамках фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве»:

17 мая в «Доме на Брестской» пройдет лекция Елены Крижевской о доходных домах Москвы: «Лучше иметь доходный дом в Москве, чем золотой рудник в Сибири» и презентация книги: «Непарадная Москва. Доходные дома в историях и фотографиях».

Также издательство «Бомбора» и книжный магазин «Москва» представят подборку книг по тематикам: архитектура, градостроительство, букинистическая литература на тему градостроительства, топомимика, путеводители, фотоальбомы и публицистическая литература по Москве.

19 мая состоится пешеходная экскурсия «Тверская переезжает» с аккредитованным экскурсоводом, филологом-лингвистом и религиоведом Сергеем Буровым. Он расскажет о важных преобразованиях, которые претерпела Тверская улица. Участники узнают, что не дошло до наших дней, что сохранилось, но было изменено или даже передвинуто.

20 мая пройдет пешеходная экскурсия «Золотая Миля Льва Кекушева» с Ириной Левиной, художником-графиком, блогером и экскурсоводом, которая расскажет о почерке архитектора, его фирменных приемах – портальных окнах, карнизах, эркерах, балконах. Участники научатся видеть руку мастера, только взглянув на дом, еще не зная, кто его строил.

26 мая участников ждет пешеходная экскурсия «Красные ворота: 5 оттенков красного» с членом Ассоциации гидов и переводчиков, экскурсоводов и туроператоров, действующим экскурсоводом в Технопарке Инновационного центра «Сколково» Еленой Рыбаковой, которая проведет гостей от площади Красных ворот до гостиницы Ленинградская.

27 мая состоится пешеходная экскурсия «Рождественка: от бани до грани». Аккредитованный московский экскурсовод Юлия Гудовщикова приглашает прогуляться по Рождественке – одной из древнейших улиц Москвы с уникальной историей и архитектурой.

31 мая — мастер-класс по воздушной фотографии от победителя международных фотопремий и конкурсов Сергея Полетаева. Мастер откроет секреты, как получить интересные кадры, которых нет больше ни у кого.

Выставка продлится до 31 мая и завершится награждением победителей фотоконкурса.

Записаться на экскурсию или мастер-класс можно на сайте СтроимПросто по предложенной ссылке. Количество гостей на все экскурсии ограничено, рекомендуется пройти регистрацию заблаговременно.

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