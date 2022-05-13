«ОБЪЕКТИВно о Москве»: фотовыставка, бесплатные лекции, экскурсии и мастер-классы

17 мая 2022 года, в 17:00, в «Доме на Брестской» состоится торжественное открытие фотовыставки финалистов конкурса «ОБЪЕКТИВно о Москве».
На экспозиции будут представлены 67 фоторабот, вошедших в шорт-лист конкурса по результатам голосования жюри. Гостей ждут встречи с фотографами, авторские экскурсии, тематические лекции, лотерея и призы от партнеров проекта: издательства БОМБОРА, книжного магазина «Москва» и ведущей компании по разработке и производству фотокниг и фотоальбомов студии RHINODESIGN.
Организаторы приглшают всех, кто интересуется историей столицы и увлекается фотографией поучаствовать в наших мероприятиях в рамках фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве»:
- 17 мая в «Доме на Брестской» пройдет лекция Елены Крижевской о доходных домах Москвы: «Лучше иметь доходный дом в Москве, чем золотой рудник в Сибири» и презентация книги: «Непарадная Москва. Доходные дома в историях и фотографиях».
- Также издательство «Бомбора» и книжный магазин «Москва» представят подборку книг по тематикам: архитектура, градостроительство, букинистическая литература на тему градостроительства, топомимика, путеводители, фотоальбомы и публицистическая литература по Москве.
- 19 мая состоится пешеходная экскурсия «Тверская переезжает» с аккредитованным экскурсоводом, филологом-лингвистом и религиоведом Сергеем Буровым. Он расскажет о важных преобразованиях, которые претерпела Тверская улица. Участники узнают, что не дошло до наших дней, что сохранилось, но было изменено или даже передвинуто.
- 20 мая пройдет пешеходная экскурсия «Золотая Миля Льва Кекушева» с Ириной Левиной, художником-графиком, блогером и экскурсоводом, которая расскажет о почерке архитектора, его фирменных приемах – портальных окнах, карнизах, эркерах, балконах. Участники научатся видеть руку мастера, только взглянув на дом, еще не зная, кто его строил.
- 26 мая участников ждет пешеходная экскурсия «Красные ворота: 5 оттенков красного» с членом Ассоциации гидов и переводчиков, экскурсоводов и туроператоров, действующим экскурсоводом в Технопарке Инновационного центра «Сколково» Еленой Рыбаковой, которая проведет гостей от площади Красных ворот до гостиницы Ленинградская.
- 27 мая состоится пешеходная экскурсия «Рождественка: от бани до грани». Аккредитованный московский экскурсовод Юлия Гудовщикова приглашает прогуляться по Рождественке – одной из древнейших улиц Москвы с уникальной историей и архитектурой.
- 31 мая — мастер-класс по воздушной фотографии от победителя международных фотопремий и конкурсов Сергея Полетаева. Мастер откроет секреты, как получить интересные кадры, которых нет больше ни у кого.
Выставка продлится до 31 мая и завершится награждением победителей фотоконкурса.
Записаться на экскурсию или мастер-класс можно на сайте СтроимПросто по предложенной ссылке. Количество гостей на все экскурсии ограничено, рекомендуется пройти регистрацию заблаговременно.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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