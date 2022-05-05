Специальный проект Ярославской биеннале «Просветление» пройдёт при поддержке Российской академии художеств

С 21 мая по 26 июня 2022 года Российская академия художеств, Московский музей современного искусство представляют в Центре современного искусства «Дом муз» новый специальный проект Ярославской биеннале «Просветление». В проекте примут участие более 100 художников, фестиваль стал международным благодаря участию художников из Австрии и Сербии.

Куратор проекта — почетный член Российской академии художеств Гор Чахал. Более двадцати лет он занимается творческими практиками, которые открывают новую страницу в современной культуре нашей страны. «Христоцентричное» искусство, по мнению Гора Чахала имеет тот ориентир, который открывает перспективы для развития и выхода из кризиса культуры постмодернизма. «Просветление через очернение» — название одной из его работ, которая вдохновила организаторов фестиваля в Ярославле задать тему «Просветления» для всех творческих проектов в 2022 году.

Проект посвящён юбилейному году Российской академии художеств и проходит в рамках одной из программ фундаментальных исследований Академии «Искусство и религия в современной культуре», а также в продолжении научно-творческого проекта Академии «Византия. Ru», который с успехом прошел в 2015 году в Историко-архитектурно музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Опыт совмещения в одном пространстве объектов современного церковного искусства, искусства религиозного и так называемого «актуального» авторов, которые осмысливают в своем творчестве христианские темы показал насколько все группы произведений дополняют и раскрывают друг друга в диалоге.

Участники фестиваля — художники разных поколений, званий, направлений. Их объединяет вера в просветление через культуру и искусство, религиозная основа творчества, которую куратор обозначает термином «Христоцентризм».

Выставочный проект будет открыт для бесплатного посещения с 21 мая по 26 июня 2022 года. В программе фестиваля запланирован также показ видеоинсталляций в вечернее время в День города Ярославля (28 мая, 22.30), в центре города, на стене Знаменской башни).

Подробности: www.yarbiennale.ru.

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