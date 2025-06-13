Общество «Знание» и РВИО примут участие в ПМЭФ-2025

На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума будет работать Знание.Библиотека – мультимедийный стенд Общества «Знание», организованный совместно с Российским военно-историческим обществом. На стенде впервые откроется студия для съемок подкастов с приглашенными спикерами – ведущими государственными и общественными деятелями, экспертами в сфере экономики, культуры, науки и спорта, а также предпринимателями и представителями госкорпораций. В дополнение к формату студии, ставшему неотъемлемой частью Форума, Общество представит серию просветительских «Экскурсий со Знанием», а также выступит соорганизатором событий деловой программы ПМЭФ-2025.

В этом году Знание.Библиотека вновь визуально поддержит идею книги в качестве одного из наиболее ценных и универсальных источников знания. Стенд стилизуют под современную библиотеку, в которой будут представлены классические книги, рекомендованные лекторами Общества. Параллельно с библиотекой на стенде впервые будет организована студия для съемок коротких тематических подкастов с гостями Форума, которые обсудят ключевые вызовы времени, а также поделятся своим взглядом на возможные решения, обеспечивающие устойчивый рост и создание возможностей для молодежи.

В дополнение к собственной программе Общество «Знание» будет представлено и в деловых мероприятиях ПМЭФ-2025. В рамках панельных дискуссий и открытых диалогов, организованных при поддержке «Знания», лекторы расскажут об актуальной новостной повестке и ответят на вопросы аудитории – прежде всего, лидеров общественного мнения среди молодежи.

«Общество “Знание” принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме уже в пятый, юбилейный раз. За это время наша студия стала узнаваемой площадкой, где из года в год выдающиеся люди из самых разных сфер обсуждают важнейшие вопросы настоящего и формируют образ будущего. Мы продолжаем ее развивать, дополняя новыми форматами. Для нас важно, чтобы каждый, кто становится слушателем выступлений или непосредственным участником событий, находил ответы на свои вопросы и чувствовал свою сопричастность к происходящему», – отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

В мероприятиях Общества «Знание» в рамках ПМЭФ-2025 приглашены принять участие Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Яровая, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, председатель совета директоров компании «Северсталь», генеральный директор компании «Севергрупп» Алексей Мордашов, генеральный директор Почты России Михаил Волков, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская, председатель правления и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, генеральный директор АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» Валерий Фёдоров, генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Интернет Решения» Дмитрий Ким, сооснователь фонда развития кибербезопасности «Сайберус» и компании Positive Technologies Юрий Максимов и многие другие.

На полях ПМЭФ-2025 Общество «Знание» также проведет ряд просветительских экскурсий в рамках программы «Экскурсия со Знанием». Первые лица страны и ведущие представители индустрий проведут молодежь по стендам Форума и расскажут о возможностях, которые открыты его участникам сегодня. Программа экскурсий будет построена таким образом, чтобы каждый смог погрузиться в атмосферу главного делового события страны и получить представление об экспоненте через авторский взгляд опытного спикера.

Помимо всего прочего, в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума традиционно будет подписан ряд соглашений с ведущими российскими компаниями и образовательными организациями, направленных на объединение усилий в сфере просвещения.

Также Общество «Знание» при поддержке Фонда Мельниченко, АНО «Креативная экономика», Фонда Росконгресс, а также Министерства культуры Российской Федерации проведет просветительское мероприятие, посвященное 185-летию П.И. Чайковского. Событие состоится в рамках Гостиной губернаторов. В программе планируется иммерсивное шоу, лекция историка, публициста, члена Российского военно-исторического общества, потомка семьи Чайковских Дениса Фон Мекка и другие просветительские форматы.