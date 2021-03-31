Объявлена деловая программа IPQuorum 2021: Tech for Content

Бум онлайн-обра­зо­ва­ния, оже­сто­чен­ное про­ти­во­сто­я­ние ИТ-гиган­тов, мно­го­мил­ли­он­ные про­смот­ры тан­це­валь­ных видео­ро­ли­ков и мес­сен­дже­ры как циф­ро­вые убе­жи­ща — лишь малая часть устой­чи­вых тех­но­ло­ги­че­ских трен­дов. Все они так или ина­че свя­за­ны с про­из­вод­ством, дис­три­бу­ци­ей и моне­ти­за­ци­ей кон­тен­та. Как обес­пе­чить рост циф­ро­вым про­дук­там? Какие тех­но­ло­гии луч­ше при­ме­нять для стре­ми­тель­но­го раз­ви­тия твор­че­ско­го биз­не­са? Поче­му кре­а­тив­ность ста­ла новым спо­со­бом выжи­ва­ния в совре­мен­ном мире? Участ­ни­ки фору­ма лиде­ров кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки IPQuorum 2021: Tech for Content попро­бу­ют най­ти отве­ты на эти и мно­гие дру­гие неод­но­знач­ные вопросы.

Дело­вая про­грам­ма Фору­ма охва­ты­ва­ет все виды кре­а­тив­ных инду­стрий: от моды, про­мыш­лен­но­го дизай­на и гастро­но­мии до искус­ства, раз­ра­бот­ки про­грамм­но­го обес­пе­че­ния и средств мас­со­вой инфор­ма­ции. За два дня участ­ни­ки пред­ста­вят свое виде­ние того, как оце­ни­вать, защи­щать и моне­ти­зи­ро­вать твор­че­скую состав­ля­ю­щую, и опре­де­лят, какие биз­нес-моде­ли подой­дут раз­лич­ным кре­а­тив­ным отрас­лям для раз­ви­тия в циф­ро­вом мире.

Пер­вый день IPQuorum 2021: Tech for Content будет посвя­щен тех­но­ло­ги­ям сози­да­ния и нач­нет­ся с пле­нар­ной сес­сии «Постав­щи­ки сча­стья, или эко­но­ми­ка эмо­ций». Участ­ни­ки спро­гно­зи­ру­ют, какие новые кон­тент-фор­ма­ты воз­ник­нут в бли­жай­шем буду­щем, и поде­лят­ся реаль­ны­ми кей­са­ми о про­ти­во­сто­я­нии за вни­ма­ние совре­мен­ных потре­би­те­лей, изба­ло­ван­ных оби­ли­ем и раз­но­об­ра­зи­ем кон­тен­та. Экс­пер­ты рас­ска­жут о циф­ро­вых двой­ни­ках, швей­ных робо­тах, выпус­ке юве­лир­ных укра­ше­ний и про­дук­тов пита­ния при помо­щи 3D-тех­но­ло­гий, а так­же об эко­но­ми­че­ских и пра­во­вых послед­стви­ях транс­фор­ма­ции теат­ров и музеев.

Фокус на пер­спек­тив­ных тех­но­ло­ги­ях для обо­ро­та кон­тен­та, преду­смот­рен­ный новым фор­ма­том Фору­ма, обу­слов­лен бес­пре­це­дент­ным ростом циф­ро­во­го рын­ка в усло­ви­ях пан­де­мии. Твор­че­ские отрас­ли во мно­гих стра­нах мира ста­ли локо­мо­ти­вом раз­ви­тия эко­но­ми­ки, под­черк­нул пред­се­да­тель Коми­те­та РСПП по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям, пре­зи­дент Ассо­ци­а­ции IPChain Андрей Кри­чев­ский: «Свя­зан­ный с твор­че­ством биз­нес отно­сит­ся к клю­че­вым инстру­мен­там госу­дар­ствен­но­го управ­ле­ния. Кре­а­тив­ные отрас­ли созда­ют новое про­стран­ство роста, обес­пе­чи­ва­ют рабо­чие места и могут стать осно­вой стре­ми­тель­но­го уве­ли­че­ния ВВП стра­ны. Эффек­тив­ное и содер­жа­тель­ное функ­ци­о­ни­ро­ва­ние это­го сек­то­ра эко­но­ми­ки — реша­ю­щий фак­тор само­со­хра­не­ния для государства».

Спо­со­бы пре­одо­леть недо­ве­рие бан­ков и инве­сто­ров к IP-акти­вам обсу­дят участ­ни­ки пле­нар­ной сес­сии «Финан­си­ро­ва­ние под залог IP. Инве­сти­ции, кре­ди­ты, кра­уд­фандинг, краудлендинг».

Клю­че­вой темой вто­ро­го дня Фору­ма ста­нут тех­но­ло­гии устой­чи­вых рын­ков. Сес­сия «Вре­мя тво­рить. Как сти­му­ли­ро­вать рын­ки кре­а­тив­ных инду­стрий» отве­тит на вопро­сы о раз­ви­тии кре­а­тив­но­го биз­не­са: смо­гут ли стри­мы пол­но­стью пере­ма­нить к себе ауди­то­рию теле­ви­де­ния, как алго­рит­мы реко­мен­да­ций повли­я­ют на раз­ви­тие рын­ка, а так­же в состо­я­нии ли они пре­вра­тить онлайн-сер­ви­сы в фаб­ри­ку по про­из­вод­ству сери­аль­ных и кино­хи­тов. Сре­ди осталь­ных тем дис­кус­сий — спек­так­ли для WhatsApp и Zoom, тех­но­ло­гия Deepfake, гипер­пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ный кон­тент на осно­ве тех­но­ло­гий искус­ствен­но­го интел­лек­та и Big Data.

Новые спо­со­бы про­дви­же­ния и моне­ти­за­ции интел­лек­ту­аль­но­го капи­та­ла рас­смот­рят на сес­сии «Кон­церт как по циф­ре: новая реаль­ность для кон­церт­ной дея­тель­но­сти». В цен­тре вни­ма­ния участ­ни­ков — гей­ми­фи­ка­ция выступ­ле­ний арти­стов, мето­ды при­вле­че­ния и удер­жа­ния круп­ных аудиторий.

Парт­не­ры IPQuorum 2021 пола­га­ют, что уча­стие в Фору­ме даст воз­мож­ность понять, поче­му кре­а­тив­ные инду­стрии — это не про­сто дея­тель­ность отдель­но взя­тых дизай­не­ров, архи­тек­то­ров или музы­кан­тов, а кон­со­ли­ди­ро­ван­ное сооб­ще­ство, спо­соб­ное стать госу­дар­ствен­ным парт­не­ром при опре­де­лен­ном под­хо­де, заяви­ла дирек­тор ФГБУ «Роскульт­центр» Мари­на Абра­мо­ва: «Для фор­ми­ро­ва­ния надеж­но­го кад­ро­во­го резер­ва в сек­то­ре кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки недо­ста­точ­но ока­зы­вать толь­ко точеч­ную под­держ­ку про­фес­си­о­наль­но­му сооб­ще­ству. Важен ком­плекс мер, под­ра­зу­ме­ва­ю­щий созда­ние усло­вий для раз­ви­тия твор­че­ско­го биз­нес-сег­мен­та не толь­ко на феде­раль­ном уровне, но и в реги­о­нах нашей стра­ны. Так­же необ­хо­ди­мо рас­смат­ри­вать кре­а­тив­ные идеи и про­дук­ты как эко­но­ми­че­ские акти­вы, спо­соб­ные стать основ­ной для эффек­тив­но­го биз­нес-пла­на. Уве­ре­на, что мы най­дем еди­но­мыш­лен­ни­ков в этом вопро­се на IPQuorum».

Орга­ни­за­то­ра­ми Фору­ма высту­па­ют Мини­стер­ство куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции, Фонд «Скол­ко­во», Ассо­ци­а­ция IPChain.

Соор­га­ни­за­то­ра­ми и парт­не­ра­ми Фору­ма явля­ют­ся Рос­сий­ский союз про­мыш­лен­ни­ков и пред­при­ни­ма­те­лей (РСПП), Феде­ра­ция интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти (ФИС), Все­мир­ная орга­ни­за­ция интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти (WIPO), Евразий­ская кон­фе­де­ра­ция обществ пра­во­об­ла­да­те­лей (ЕАКОП), Науч­но-обра­зо­ва­тель­ный центр интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и циф­ро­вой эко­но­ми­ки Digital IP. Ком­му­ни­ка­ци­он­ный парт­нер Фору­ма — агент­ство ком­плекс­ных ком­му­ни­ка­ци­он­ных реше­ний Prophet. Офи­ци­аль­ный парт­нер Фору­ма — хол­динг «Газ­пром-медиа». Меро­при­я­тие прой­дет при под­держ­ке Роскульт­цен­тра, Ассо­ци­а­ции пред­при­я­тий ком­пью­тер­ных и инфор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий (АПКиТ), Ассо­ци­а­ции ани­ма­ци­он­но­го кино Рос­сии (ААК), бан­ка «Новый век», кино­сту­дии муль­ти­пли­ка­ци­он­ных филь­мов «Союз­мульт­фильм», Russian Seasons, n’RIS, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, «Смыс­ло­те­ки», MEDIANA.

Гене­раль­ные инфор­ма­ци­он­ные парт­не­ры IPQuorum 2021: Tech for Content — ТАСС и изда­тель­ский дом «Ком­мер­сантъ». Инфор­ма­ци­он­ные парт­не­ры — Forbes, «Рос­сий­ская газе­та», Союз жур­на­ли­стов Рос­сии, инфор­ма­ци­он­ное агент­ство InterMedia, «Арт­Мос­ко­вия», газе­та «Куль­ту­ра», Евразий­ская патент­ная орга­ни­за­ция (ЕАПО), Кино­Ре­пор­тер — глав­ный жур­нал о кино и теле­ви­де­нии, медиа­хол­динг «Реги­о­ны Рос­сии», жур­на­лы «Стра­те­гия», «Инвест-Фор­сайт» и «Точ­ка АРТ», пор­та­лы «Нау­ка и жизнь», «Куль­ту­ро­ма­ния», ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik.

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