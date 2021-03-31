Insight People даст возможность всем прославиться на всю Россию

Про­ект Insight People @insight.people едет по Рос­сии, сле­дуя за коле­сом фор­ту­ны — оно выби­ра­ет точ­ки на кар­те для при­зем­ле­ния. В этот раз оно оста­но­ви­лось на Каза­ни, где 27 мар­та бло­ге­ры и музы­кан­ты Insight про­ве­ли фан-встре­чу и кон­церт — вырва­лись из онлай­на в офлайн мак­си­маль­но громко!

Мы ищем самых ори­ги­наль­ных, само­быт­ных и ярких ребят, кото­рых пре­вра­ща­ем в про­фес­си­о­наль­ных бло­ге­ров. Как? Для это­го у нас есть все инстру­мен­ты — рабо­та в коман­де топо­вых бло­ге­ров, музы­кан­тов и про­фи сво­е­го дела, обу­че­ние про­дви­же­нию, инсай­ты, экс­перт­ная под­держ­ка и вывод на сто­лич­ный и миро­вой бло­гер­ский уровень.

Во вре­мя встре­чи в Каза­ни мы выбра­ли более 15 буду­щих лиде­ров мне­ний (но на этом рабо­та не оста­но­ви­лась, мы до сих пор смот­рим ваши про­фи­ли), кото­рым Ана­то­лий Цой, Алекс Сто­ун, Алек­сей Сав­ко, Арка­ша Меклер и груп­па «Рум и Рам» рас­кры­ли пер­вые инсай­ты по рас­крут­ке лич­но­го бло­га. Буду­щих и нынеш­них звезд мы собра­ли в самом попу­ляр­ном ресто­ране VASILCHUKÍ Chaihona №1 — карье­ру надо начи­нать кра­си­во, ведь правда?

И еще немно­го о фан-встре­чах, кото­рые орга­ни­зу­ет Insight People: на них нет ника­кой воды и обще­до­ступ­ной инфор­ма­ции, толь­ко рабо­чие фак­ты и сек­ре­ты про­дви­же­ния, воз­мож­но­сти для зна­ком­ства, обще­ние с топо­вы­ми бло­ге­ра­ми и старт твор­че­ской карье­ры. А еще мы любим при­зы — после фан-встре­чи пять счаст­лив­чи­ков ушли с новы­ми айфонами.

Хва­тит тра­тить ресурс в пустую, стар­туй в мир блоггин­га вме­сте с Insight People — в нашем инста­грам рас­ска­жем о сле­ду­ю­щей фан-встре­че и горо­де, не пропусти!

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