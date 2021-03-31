В РГБ отреставрировали тысячелетнее Мариинское Евангелие

При­ня­то счи­тать, что руко­пись была най­де­на извест­ным уче­ным и кол­лек­ци­о­не­ром Вик­то­ром Ива­но­ви­чем Гри­го­ро­ви­чем (1815–1876) на Афоне, в рус­ском ски­ту Успе­ния Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы (древ­ней­шая рус­ская пра­во­слав­ная оби­тель в мире). В бол­гар­ской и маке­дон­ской науч­ной лите­ра­ту­ре это Еван­ге­лие извест­но как Codex Marianus. Отсю­да и назва­ние — «Мари­ин­ское».

Древ­ней­шая руко­пись испол­не­на гла­го­ли­цей на пер­га­мене. Язы­ко­ве­ды счи­та­ют, что это серб­ская вер­сия ста­ро­сла­вян­ско­го язы­ка. Укра­ша­ют памят­ник рас­ти­тель­ные и пле­те­ные орна­мен­ты, а на стра­ни­цах мож­но уви­деть три мини­а­тю­ры: еван­ге­ли­сты Марк, Лука и Иоанн. Иссле­до­ва­те­ли пред­по­ла­га­ют, что была и чет­вер­тая мини­а­тю­ра — еван­ге­ли­ста Мат­фея, но со вре­ме­нем эта стра­ни­ца была утрачена.

На сего­дняш­ний день в мире насчи­ты­ва­ет­ся все­го 11 древ­ней­ших руко­пи­сей, напи­сан­ных гла­го­ли­цей. Мари­ин­ское Еван­ге­лие, хра­ня­ще­е­ся в фон­дах РГБ, одна из них.

Надо отме­тить, что цен­ней­ший экс­по­нат Ленин­ки стал досту­пен экс­пер­там и широ­кой пуб­ли­ке бла­го­да­ря дол­го­му и кро­пот­ли­во­му тру­ду отде­ла рестав­ра­ции РГБ. Спе­ци­а­ли­сты высо­чай­ше­го клас­са рабо­та­ли над уни­каль­ным памят­ни­ком почти два года. Преж­де, чем при­сту­пить к рабо­те, хими­ки и био­ло­ги отде­ла про­ве­ли целый ком­плекс иссле­до­ва­ний, рас­кры­ва­ю­щих все тай­ны древ­ней­шей руко­пи­си. Были про­ве­де­ны более пяти рестав­ра­ци­он­ных сове­тов с при­вле­че­ни­ем спе­ци­а­ли­стов из круп­ней­ших рестав­ра­ци­он­ных цен­тров Моск­вы. Самые боль­шие слож­но­сти воз­ник­ли с рестав­ра­ци­ей мини­а­тю­ры с изоб­ра­же­ни­ем еван­ге­ли­ста Свя­то­го Луки. Лист нуж­дал­ся в дели­кат­ной очист­ке и вос­ста­нов­ле­нии зна­чи­тель­ных фраг­мен­тов утра­чен­но­го пер­га­ме­на и текста.

Впер­вые при­кос­нуть­ся к таин­ству мастер­ства спе­ци­а­ли­стов и взгля­нуть на древ­ней­шую руко­пись смо­жет любой жела­ю­щий. В дни про­ве­де­ния V Меж­ду­на­род­но­го науч­но-прак­ти­че­ско­го семи­на­ра «Рестав­ра­ция доку­мен­та: кон­сер­ва­тизм и инно­ва­ции — 2021» будет доступ­на экс­кур­сия по выстав­ке «Искус­ство созда­вать. Твор­че­ский поиск обли­ка кни­ги». Цен­траль­ное место экс­по­зи­ции зай­мет Мари­ин­ское Еван­ге­лие, а так­же мож­но будет посе­тить лек­ции и мастер-клас­сы от веду­щих рестав­ра­то­ров страны.

Пуб­лич­ные меро­при­я­тия семи­на­ра (пред­ва­ри­тель­ная реги­стра­ция по тел 8 495 609–95-90):

6 апреля

15:00–17:00 Экс­кур­сия по выстав­ке «Искус­ство созда­вать. Твор­че­ский поиск обли­ка кни­ги». В экс­по­зи­ции цен­траль­ное место зани­ма­ет Мари­ин­ское Еван­ге­лие, отре­ста­ври­ро­ван­ный книж­ный памят­ник гла­го­ли­че­ской пись­мен­но­сти XI в. (Дом Паш­ко­ва, Музы­каль­ный зал)

18:20–19:20 Лек­ция по пла­сти­ке бума­ги «Пути Бума­ги: автор­ская интер­пре­та­ция обра­за и худо­же­ствен­ное пере­осмыс­ле­ние тра­ди­ци­он­ной функ­ци­о­наль­но­сти». Веду­щий: Игорь Заде­ра, худож­ник-гра­фик, лито­граф, член Рос­сий­ско­го Сою­за Худож­ни­ков. (Ива­нов­ский зал, «Твор­че­ская 113»)

18:00–21:00 Мастер-класс по исто­ри­че­ской кал­ли­гра­фии Веду­щие: Сан­ни­ков Андрей Вла­ди­ми­ро­вич, Ковер­дя­ев Юрий Ива­но­вич, руко­во­ди­те­ли Шко­лы исто­ри­че­ской кал­ли­гра­фии (Ива­нов­ский зал, 1 этаж)

7 апреля

15:00–17:00 Экс­кур­сия по выстав­ке «Искус­ство созда­вать. Твор­че­ский поиск обли­ка кни­ги». В экс­по­зи­ции цен­траль­ное место зани­ма­ет Мари­ин­ское Еван­ге­лие, отре­ста­ври­ро­ван­ный книж­ный памят­ник гла­го­ли­че­ской пись­мен­но­сти XI в. (Дом Паш­ко­ва, Музы­каль­ный зал)

18:00–20:00 Автор­ская лек­ция «Архи­тек­ту­ра кни­ги. Автор­ский пере­плет. Book Art» Веду­щий: Эмиль Гуза­и­ров, архи­тек­тор кни­ги, арт-дирек­тор изда­тель­ства «Ага­фон Боке». (Дом Паш­ко­ва, Музы­каль­ный зал)

18:00–21:00 Мастер-класс по исто­ри­че­ской кал­ли­гра­фии Веду­щие: Сан­ни­ков Андрей Вла­ди­ми­ро­вич, Ковер­дя­ев Юрий Ива­но­вич, руко­во­ди­те­ли Шко­лы исто­ри­че­ской кал­ли­гра­фии. (Ива­нов­ский зал, 1 этаж)

8 апреля

15:00–17:00 Экс­кур­сия «Мари­ин­ское Еван­ге­лие» и по выстав­ке «Искус­ство созда­вать. Твор­че­ский поиск обли­ка кни­ги». (Дом Паш­ко­ва, Музы­каль­ный зал)

18:00–19:30 Автор­ская вир­ту­аль­ная экс­кур­сия и лек­ция «От «бумаж­ки» и «оберт­ки» до шедев­ров книж­ной гра­фи­ки: Эво­лю­ция рус­ской изда­тель­ской облож­ки XVIII — XIX вв.» Автор: Люд­ми­ла Лари­о­но­ва, к.и.н., заве­ду­ю­щий отде­лом исто­рии книж­ной куль­ту­ры Госу­дар­ствен­ной пуб­лич­ной исто­ри­че­ской биб­лио­те­ки Рос­сии. (Ива­нов­ский зал, «Твор­че­ская 113»)

18:00–21:00 Мастер-класс по исто­ри­че­ской кал­ли­гра­фии Веду­щие: Сан­ни­ков Андрей Вла­ди­ми­ро­вич, Ковер­дя­ев Юрий Ива­но­вич, руко­во­ди­те­ли Шко­лы исто­ри­че­ской кал­ли­гра­фии (Ива­нов­ский зал, 1 этаж)

Циф­ро­вая копия Мари­ин­ско­го Еван­ге­лия (до рестав­ра­ции) доступ­на в раз­де­ле «Книж­ные памят­ни­ки» Наци­о­наль­ной элек­трон­ной биб­лио­те­ки: https://kp.rusneb.ru/item/reader/evangelie-tetr

Фото – соб­ствен­ность РГБ (rsl.ru)

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