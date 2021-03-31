В РГБ отреставрировали тысячелетнее Мариинское Евангелие

Принято считать, что рукопись была найдена известным ученым и коллекционером Виктором Ивановичем Григоровичем (1815–1876) на Афоне, в русском скиту Успения Пресвятой Богородицы (древнейшая русская православная обитель в мире). В болгарской и македонской научной литературе это Евангелие известно как Codex Marianus. Отсюда и название — «Мариинское».
Древнейшая рукопись исполнена глаголицей на пергамене. Языковеды считают, что это сербская версия старославянского языка. Украшают памятник растительные и плетеные орнаменты, а на страницах можно увидеть три миниатюры: евангелисты Марк, Лука и Иоанн. Исследователи предполагают, что была и четвертая миниатюра — евангелиста Матфея, но со временем эта страница была утрачена.
На сегодняшний день в мире насчитывается всего 11 древнейших рукописей, написанных глаголицей. Мариинское Евангелие, хранящееся в фондах РГБ, одна из них.
Надо отметить, что ценнейший экспонат Ленинки стал доступен экспертам и широкой публике благодаря долгому и кропотливому труду отдела реставрации РГБ. Специалисты высочайшего класса работали над уникальным памятником почти два года. Прежде, чем приступить к работе, химики и биологи отдела провели целый комплекс исследований, раскрывающих все тайны древнейшей рукописи. Были проведены более пяти реставрационных советов с привлечением специалистов из крупнейших реставрационных центров Москвы. Самые большие сложности возникли с реставрацией миниатюры с изображением евангелиста Святого Луки. Лист нуждался в деликатной очистке и восстановлении значительных фрагментов утраченного пергамена и текста.
Впервые прикоснуться к таинству мастерства специалистов и взглянуть на древнейшую рукопись сможет любой желающий. В дни проведения V Международного научно-практического семинара «Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2021» будет доступна экскурсия по выставке «Искусство создавать. Творческий поиск облика книги». Центральное место экспозиции займет Мариинское Евангелие, а также можно будет посетить лекции и мастер-классы от ведущих реставраторов страны.
Публичные мероприятия семинара (предварительная регистрация по тел 8 495 609–95-90):
6 апреля
- 15:00–17:00 Экскурсия по выставке «Искусство создавать. Творческий поиск облика книги». В экспозиции центральное место занимает Мариинское Евангелие, отреставрированный книжный памятник глаголической письменности XI в. (Дом Пашкова, Музыкальный зал)
- 18:20–19:20 Лекция по пластике бумаги «Пути Бумаги: авторская интерпретация образа и художественное переосмысление традиционной функциональности». Ведущий: Игорь Задера, художник-график, литограф, член Российского Союза Художников. (Ивановский зал, «Творческая 113»)
- 18:00–21:00 Мастер-класс по исторической каллиграфии Ведущие: Санников Андрей Владимирович, Ковердяев Юрий Иванович, руководители Школы исторической каллиграфии (Ивановский зал, 1 этаж)
7 апреля
- 15:00–17:00 Экскурсия по выставке «Искусство создавать. Творческий поиск облика книги». В экспозиции центральное место занимает Мариинское Евангелие, отреставрированный книжный памятник глаголической письменности XI в. (Дом Пашкова, Музыкальный зал)
- 18:00–20:00 Авторская лекция «Архитектура книги. Авторский переплет. Book Art» Ведущий: Эмиль Гузаиров, архитектор книги, арт-директор издательства «Агафон Боке». (Дом Пашкова, Музыкальный зал)
- 18:00–21:00 Мастер-класс по исторической каллиграфии Ведущие: Санников Андрей Владимирович, Ковердяев Юрий Иванович, руководители Школы исторической каллиграфии. (Ивановский зал, 1 этаж)
8 апреля
- 15:00–17:00 Экскурсия «Мариинское Евангелие» и по выставке «Искусство создавать. Творческий поиск облика книги». (Дом Пашкова, Музыкальный зал)
- 18:00–19:30 Авторская виртуальная экскурсия и лекция «От «бумажки» и «обертки» до шедевров книжной графики: Эволюция русской издательской обложки XVIII — XIX вв.» Автор: Людмила Ларионова, к.и.н., заведующий отделом истории книжной культуры Государственной публичной исторической библиотеки России. (Ивановский зал, «Творческая 113»)
- 18:00–21:00 Мастер-класс по исторической каллиграфии Ведущие: Санников Андрей Владимирович, Ковердяев Юрий Иванович, руководители Школы исторической каллиграфии (Ивановский зал, 1 этаж)
Цифровая копия Мариинского Евангелия (до реставрации) доступна в разделе «Книжные памятники» Национальной электронной библиотеки: https://kp.rusneb.ru/item/reader/evangelie-tetr
Фото – собственность РГБ (rsl.ru)Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.