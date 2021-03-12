Объявлены даты Международного Дягилевского фестиваля в Перми

Дирекция Международного Дягилевского фестиваля объявила даты его проведения в 2021 году. Фестиваль откроется 10 июня и продлится 11 дней. Он пройдет под художественным руководством Теодора Курентзиса. Программа будет объявлена позже.
Дягилевский фестиваль в этом году состоится в традиционном формате. Помимо основных событий, он будет включать Образовательную программу для студентов музыкальных специальностей высших учебных заведений. Будет работать Фестивальный клуб. Все мероприятия будут организованы с учетом рекомендованных Роспотребнадзором мер безопасности.
В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В ноябре впервые состоялся специальный проект фестиваля «Дягилев +». Этот формат станет ежегодным: в 2021‑м его события запланированы на конец года.
Дягилевский фестиваль — 2021 проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.
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Фото – Марина ДМИТРИЕВАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.