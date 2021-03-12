Объявлены даты Международного Дягилевского фестиваля в Перми

Дирек­ция Меж­ду­на­род­но­го Дяги­лев­ско­го фести­ва­ля объ­яви­ла даты его про­ве­де­ния в 2021 году. Фести­валь откро­ет­ся 10 июня и про­длит­ся 11 дней. Он прой­дет под худо­же­ствен­ным руко­вод­ством Тео­до­ра Курент­зи­са. Про­грам­ма будет объ­яв­ле­на позже.

Дяги­лев­ский фести­валь в этом году состо­ит­ся в тра­ди­ци­он­ном фор­ма­те. Поми­мо основ­ных собы­тий, он будет вклю­чать Обра­зо­ва­тель­ную про­грам­му для сту­ден­тов музы­каль­ных спе­ци­аль­но­стей выс­ших учеб­ных заве­де­ний. Будет рабо­тать Фести­валь­ный клуб. Все меро­при­я­тия будут орга­ни­зо­ва­ны с уче­том реко­мен­до­ван­ных Роспо­треб­над­зо­ром мер безопасности.

В про­шлом году Меж­ду­на­род­ный Дяги­лев­ский фести­валь был отме­нен из-за огра­ни­че­ний, свя­зан­ных с пан­де­ми­ей COVID-19. В нояб­ре впер­вые состо­ял­ся спе­ци­аль­ный про­ект фести­ва­ля «Дяги­лев +». Этот фор­мат ста­нет еже­год­ным: в 2021‑м его собы­тия запла­ни­ро­ва­ны на конец года.

Дяги­лев­ский фести­валь — 2021 про­хо­дит при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Перм­ско­го края и Депар­та­мен­та куль­ту­ры и моло­деж­ной поли­ти­ки адми­ни­стра­ции горо­да Перми.

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Фото – Мари­на ДМИТРИЕВА

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