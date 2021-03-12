В первую неделю марта 2021 года состоялось одно из главных событий в области мирового кинематографа – Берлинский международный кинофестиваль.
Важная часть масштабного кинофорума – Европейский киномаркет EFM. В 2021 году виртуальный зонтичный стенд РОСКИНО объединит 39 российских компаний – производителей и дистрибуторов контента, которые представят более 140 проектов: фильмы, сериалы и анимацию.
Также в рамках индустриальной секции Berlinale Co-Production Market пройдет презентация копродукционных возможностей с Россией в формате Country Session. Впервые большое количество российских проектов (11) будет представлено и в секции Berlinale Series Online Market. Участие российского контента в открывающем год кинорынке пройдет при поддержке Фонда кино.
«Беспрецедентное количество российских проектов свидетельствует о большой продуктивности производителей контента, несмотря на сложности 2020 года. В этом году презентуется много новинок – более 25 проектов, ранее не представленных на кинорынках, включая 8 сериалов и 6 анимационных проектов… Что касается молодых талантов, нужно упомянуть, что два российских кинематографиста вошли в программу Berlinale Talents, Это Егор Одинцов и Лиза Цыганова. Кроме того, два российских фильма будут представлены на Берлинском кинофестивале в секциях Forum («Дочь Рыбака» Юлдус Бахтиозиной) и Berlinale Shorts (анимационная лента «Вадим на прогулке» Саши Свирского)», — рассказала Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова
Сегмент анимации на EFM 2021 представлен ключевыми анимационными российскими компаниями, среди которых шесть участников Ассоциации анимационного кино.
По просьбе Роскино представители студий, а также исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова ответили на несколько вопросов Animation Magazine. Некоторые из них «АртМосковия» публикует на своих страницах в рубрике «Интервью»:
- Ирина Матусова, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино.