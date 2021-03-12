В первую неде­лю мар­та 2021 года состо­я­лось од­но из глав­ных со­бытий в об­ласти ми­рово­го ки­нема­тог­ра­фа – Бер­лин­ский меж­ду­народ­ный кинофестиваль.

Важ­ная часть мас­штаб­но­го ки­нофо­рума – Ев­ро­пей­ский ки­номар­кет EFM. В 2021 го­ду вир­ту­аль­ный зон­тичный стенд РОС­КИ­НО объ­еди­нит 39 рос­сий­ских ком­па­ний – про­из­во­дите­лей и дис­три­буто­ров кон­тента, ко­торые пред­ста­вят бо­лее 140 про­ек­тов: филь­мы, се­ри­алы и анимацию.

Так­же в рам­ках ин­дус­три­аль­ной сек­ции Berlinale Co-Production Market прой­дет пре­зен­та­ция коп­ро­дук­ци­он­ных воз­можнос­тей с Рос­си­ей в фор­ма­те Country Session. Впер­вые боль­шое ко­личес­тво рос­сий­ских про­ек­тов (11) бу­дет пред­став­ле­но и в сек­ции Berlinale Series Online Market. Учас­тие рос­сий­ско­го кон­тента в от­кры­ва­ющем год ки­норын­ке прой­дет при под­дер­жке Фон­да кино.

«Бес­пре­цеден­тное ко­личес­тво рос­сий­ских про­ек­тов сви­детель­ству­ет о боль­шой про­дук­тивнос­ти про­из­во­дите­лей кон­тента, нес­мотря на слож­ности 2020 го­да. В этом го­ду пре­зен­ту­ет­ся мно­го но­винок – бо­лее 25 про­ек­тов, ра­нее не пред­став­ленных на ки­норын­ках, вклю­чая 8 се­ри­алов и 6 ани­маци­он­ных про­ек­тов… Что ка­са­ет­ся мо­лодых та­лан­тов, нуж­но упо­мянуть, что два рос­сий­ских ки­нема­тог­ра­фис­та вош­ли в прог­рамму Berlinale Talents, Это Егор Один­цов и Ли­за Цы­гано­ва. Кро­ме то­го, два рос­сий­ских филь­ма бу­дут пред­став­ле­ны на Бер­лин­ском ки­нофес­ти­вале в сек­ци­ях Forum («Дочь Ры­бака» Юл­дус Бах­ти­ози­ной) и Berlinale Shorts (ани­маци­он­ная лен­та «Ва­дим на про­гул­ке» Са­ши Свир­ско­го)», — рас­ска­зала Ге­нераль­ный ди­рек­тор РОС­КИ­НО Ев­ге­ния Маркова

Сег­мент ани­мации на EFM 2021 пред­став­лен клю­чевы­ми ани­маци­он­ны­ми рос­сий­ски­ми ком­па­ни­ями, сре­ди ко­торых шесть учас­тни­ков Ас­со­ци­ации ани­маци­он­но­го кино.

По прось­бе Рос­ки­но пред­ста­вите­ли сту­дий, а так­же ис­полни­тель­ный ди­рек­тор Ас­со­ци­ации ани­маци­он­но­го ки­но Ири­на Мас­ту­сова от­ве­тили на нес­коль­ко воп­ро­сов Animation Magazine. Неко­то­рые из них «Арт­Мос­ко­вия» пуб­ли­ку­ет на сво­их стра­ни­цах в руб­ри­ке «Интер­вью»:

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