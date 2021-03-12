В Москве прошла вторая международная премия THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS

В кон­це фев­ра­ля 2021 года в одном из луч­ших и атмо­сфер­ных мест нашей пре­крас­ной сто­ли­цы, в пяти­звез­доч­ном оте­ле МАРРИОТТ РОЯЛ АВРОРА, в шаго­вой доступ­но­сти от глав­ных досто­при­ме­ча­тель­но­стей горо­да Крас­ной пло­ща­ди, Крем­ля и Боль­шо­го теат­ра с аншла­гом про­шла вто­рая меж­ду­на­род­ная пре­мия в обла­сти стро­и­тель­ства, архи­тек­ту­ры и дизай­на THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS.

Татья­на Ляпи­дев­ская, Кари­на Мар­ти­ро­сян, Дани­ил Федоров

Жан­на Ковалева

Гри­го­рий Голицын

Вален­ти­на Тимощук

Ана­ста­сия Нико­ла­е­ва, Кари­на Мартиросян

Ана­ста­сия Назарова

Пре­мия THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS при­зва­на оце­нить дости­же­ния и про­ек­ты в сфе­ре дизай­на инте­рье­ров и архи­тек­ту­ры, награ­дить луч­ших дизай­не­ров и архи­тек­то­ров, внес­ших яркий и зна­чи­тель­ный вклад в раз­ви­тие совре­мен­но­го стро­и­тель­но­го и инте­рьер­но­го дизай­на в Рос­сии и за рубежом.

Целью при­суж­де­ния пре­мии THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS явля­ет­ся демон­стра­ция обще­ствен­но­сти про­ек­тов и пер­сон, дизай­не­ров, деко­ра­то­ров, архи­тек­то­ров, архи­тек­тур­ных и дизайн бюро, инте­рьер­ных брен­дов и ком­па­ний — от отде­лоч­ных мате­ри­а­лов и тех­но­ло­гий до мебе­ли, а так­же ори­ги­наль­ных про­ек­тов город­ской сре­ды и инфра­струк­ту­ры, гар­мо­нич­ность и свое­об­ра­зие твор­че­ско­го реше­ния и средств для его реа­ли­за­ции. Меро­при­я­тие посе­ти­ли извест­ные пер­со­ны и селеб­ри­ти, топ-мене­дже­ры спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных ком­па­ний, дизайнеры, деко­ра­то­ры, архи­тек­то­ры, пред­ста­ви­те­ли тема­ти­че­ских СМИ.

Про­ве­ла пре­мию модель и теле­ве­ду­щая, фина­лист­ка кон­кур­са МИСС МОСКВА Ана­ста­сия НИКОЛАЕВА. А неза­бы­ва­е­мую и рос­кош­ную атмо­сфе­ру на меро­при­я­тии созда­ли талант­ли­вые арти­сты — Вален­ти­на ТИМОЩУК, Мари­на БРИОЛИ, Гри­го­рий ГОЛИЦЫН, Жан­на КОВАЛЕВА. Они укра­си­ли этот вечер кра­со­той и талан­том, и пода­ри­ли всем гостям меро­при­я­тия неза­бы­ва­е­мые эмо­ции и вдохновение!

Все гости вто­рой меж­ду­на­род­ной пре­мии THE FASHIONHOME & INTERIORS AWARDS полу­чи­ли истин­ное удо­воль­ствие от пре­крас­но­го вече­ра, изыс­кан­но­го фур­ше­та и инте­рес­но­го обще­ния. А в кон­це вече­ра орга­ни­за­то­ры пре­мии про­ве­ли лоте­рею с заме­ча­тель­ны­ми подар­ка­ми от парт­не­ров мероприятия.

ПРЕМИАНТЫ меж­ду­на­род­ной пре­мии THE FASHIONHOME & INTERIORS AWARDS — 2020:

В кате­го­рии «ЭЛИТНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» бренд Flat Stone™ полу­чил номи­на­цию «За инно­ва­ци­он­ные тех­но­ло­гии и высо­кое качество».

В кате­го­рии «ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ком­па­ния ART & DESIGN STUDIO MATISS SARTOYO полу­чи­ла номи­на­цию «За кре­а­тив­ный потен­ци­ал и уни­каль­ные технологии».

Номи­на­ция «ИСКУССТВО В ИНТЕРЬЕРЕ. За высо­кие дости­же­ния и про­фес­си­о­на­лизм» была вру­че­на Дани­и­лу ФЁДОРОВУ.

Дизай­нер и архи­тек­тор Але­на ЧМ ЕЛЁВА полу­чи­ла номи­на­цию в кате­го­рии «ИНТЕРЬЕРЫ ПРЕМИУМ КЛАССА. За мно­го­гран­ный потен­ци­ал и высо­кий профессионализм».

В этом году на пре­мии THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS впер­вые была выде­ле­на кате­го­рия «ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН». И в этой кате­го­рии награ­ду полу­чи­ли сра­зу два дивана:

Диван PAUL (O’PRIME) в кате­го­рии «ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН» полу­чил награ­ду «За акту­аль­ный дизайн, эко­ло­гич­ность и экс­клю­зив­ное качество».

Диван DUKE (O’PRIME) в этой же кате­го­рии полу­чил номи­на­цию «За луч­ший дизайн, вари­а­тив­ность и высо­кие стандарты».

В кате­го­рии «КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ» номи­на­цию «Луч­ший инте­рьер. Офис ком­па­нии MAIL.RU в Санкт-Петер­бур­ге» полу­чи­ло архи­тек­тур­ное бюро «ПЛЮС АРХ».

В кате­го­рии «ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ. За про­фес­си­о­на­лизм и ком­плекс­ный под­ход» — номи­на­цию полу­ча­ла ДИЗАЙН-СТУДИЯ ДУЭТ‑L.

Номи­на­цию в кате­го­рии «LIFE STYLE MASS MEDIA. За пре­дан­ность люби­мо­му делу и про­фес­си­о­на­лизм» полу­чил жур­нал «РОСКОШНЫЙ ДОМ».

Номи­на­цию в кате­го­рии «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ. За экс­клю­зив­ные инте­рье­ры и луч­шие номе­ра клас­са люкс» полу­чил отель МАРРИОТТ МОСКВА РОЯЛ АВРОРА.

«Вот уже во вто­рой раз мы про­во­дим меж­ду­на­род­ную пре­мию в обла­сти стро­и­тель­ства, дизай­на и архи­тек­ту­ры THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS. Пре­мия про­хо­дит в кру­гу наших мно­го­чис­лен­ных парт­не­ров и дру­зей, а самых ярких и успеш­ных мы награж­да­ем и отме­ча­ем их про­фес­си­о­наль­ные успе­хи. Это кра­си­вое меро­при­я­тие соби­ра­ет самых успеш­ных пер­сон инте­рьер­но­го рын­ка, пред­ста­ви­те­лей ком­па­ний и топ-мене­дже­ров, про­филь­ных СМИ. В этом году это было непро­сто – мы 2 раза пере­но­си­ли пре­мию по вполне понят­ным при­чи­нам, но в ито­ге все полу­чи­лось. Хочу поже­лать всем успе­хов и твор­че­ской реа­ли­за­ции, финан­со­во­го бла­го­по­лу­чия и, конеч­но же, здо­ро­вья! Тво­ри­те, дер­зай­те, созда­вай­те непре­взой­ден­ные про­ек­ты и инте­рьер­ные шедев­ры. Мы ждем вас вновь на тре­тьей пре­мии THE FASHION HOME & INTERIORS AWARDS 2021, кото­рая прой­дет в октяб­ре. До новых встреч!», – гово­рит про­дю­сер пре­мии, осно­ва­тель и глав­ный редак­тор DVSTYLEMEDIA.RU Кари­на Мартиросян.

Фото – Алек­сей БОБРОВСКИЙ, Евге­ния КУЗНЕЦОВА, Евге­ний ВАВРЖИН, Ната­лья ОВЧИННИКОВА

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