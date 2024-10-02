В Музее Победы стартовала образовательная программа для кадетских классов

В Музее Победы 1 октября дали старт образовательной программе «Историческое путешествие». В течение 2024-2025 учебного года свыше 7 тысяч кадет Москвы примут участие в просветительских мероприятиях проекта, направленных на изучение фактов из истории Великой Отечественной войны.

«Программа проводится уже восьмой год. В Музее Победы у ребят есть уникальная возможность побывать в воссозданном историческом пространстве и увидеть, как ковали Победу в тылу: побывать на заводе и в госпитале, заглянуть в студию Левитана и библиотеку блокадного Ленинграда, узнать о том, как поддерживали моральный дух бойцов фронтовые агитбригады и артисты, как спасали культурные ценности и многое другое», – рассказали в Музее Победы.

Образовательная программа состоит из двух этапов. В рамках теоретической части кадеты посещают уникальную трехмерную экспозицию «Подвиг Народа», узнают реальные факты о событиях и героях, изучают документы, письма и фотографии, знакомятся с литературными произведениями о Великой Отечественной войне. Полученные знания школьники проверяют в тематической викторине.

Заключительным этапом станет презентация литературно-музыкальных композиций. Участники должны будут подготовить творческие номера на основе полученных знаний. Команды выступят на сцене Музея Победы с постановками, подготовленными по историческим материалам, письмам военных лет. Экспертное жюри выберет лучшие номера, победители получат грамоты и приглашения на масштабные мероприятия Музея Победы.