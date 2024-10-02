РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Музее Победы стартовала образовательная программа для кадетских классов

В Музее Победы стартовала образовательная программа для кадетских классов

editor
By editor
42
кадеты

В Музее Победы 1 октября дали старт образовательной программе «Историческое путешествие». В течение 2024-2025 учебного года свыше 7 тысяч кадет Москвы примут участие в просветительских мероприятиях проекта, направленных на изучение фактов из истории Великой Отечественной войны.

«Программа проводится уже восьмой год. В Музее Победы у ребят есть уникальная возможность побывать в воссозданном историческом пространстве и увидеть, как ковали Победу в тылу: побывать на заводе и в госпитале, заглянуть в студию Левитана и библиотеку блокадного Ленинграда, узнать о том, как поддерживали моральный дух бойцов фронтовые агитбригады и артисты, как спасали культурные ценности и многое другое», – рассказали в Музее Победы.

Образовательная программа состоит из двух этапов. В рамках теоретической части кадеты посещают уникальную трехмерную экспозицию «Подвиг Народа», узнают реальные факты о событиях и героях, изучают документы, письма и фотографии, знакомятся с литературными произведениями о Великой Отечественной войне. Полученные знания школьники проверяют в тематической викторине.

Заключительным этапом станет презентация литературно-музыкальных композиций. Участники должны будут подготовить творческие номера на основе полученных знаний. Команды выступят на сцене Музея Победы с постановками, подготовленными по историческим материалам, письмам военных лет. Экспертное жюри выберет лучшие номера, победители получат грамоты и приглашения на масштабные мероприятия Музея Победы.

Предыдущая статья
Осенние выставки ВДНХ
Следующая статья
OPUS UNIVERSUM открыл восьмой концертный сезон в День музыки

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru