Объявлены победители XII Международного конкурса-фестиваля имени Должикова

XII Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.Н. Должикова завершился в Москве. За шесть конкурсных дней жюри во главе с главным дирижёров Академического Большого концертного оркестра им. Силантьева Александром Клевицким прослушало более 300 юных исполнителей из музыкальных школ и училищ России, Белоруссии и Казахстана. Собрать их в российской столице стало возможно благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Наибольший интерес на этом конкурсе вызывают исполнители в номинации «Флейта» – ведь именно с этим инструментом связано само возникновения конкурса имени Юрия Должикова. Первые места в разных возрастных группах заняли: Вероника Чижик (Санкт-Петербург), Ирина Фурса (ДШИ им. Балакирева, Тольятти), а также Агата Иванова (ДШИ №11), Анна Мухортова (Колледж им. Г. Вишневской) и Анастасия Львова (АМУ при МГК им. П.И.Чайковского) из Москвы.

В номинации «Саксофон» победили: Анатолий Панюков (ДМШ №2, Ноябрьск), Демид Воронцов (ДМШ им. Генделя, Москва), Яна Балабанникова (ДМШ им. Шапорина, Москва), Мария Потехина («Академия джаза», Москва) и Анастасия Плискина («Академия джаза», Москва).

Победителями в номинации «Деревянные духовые» стали: Теона Никонович (ССМШ СПб консерватории им. Римского-Корсакова), Агата Смирнова (ДМШ им. Рубинштейна, Санкт-Петербург), а также Александр Дегасюк, Екатерина Прасолова-Кацари и Александра Ускова (Москва).

В номинации «Медные духовые»: Герман Митин (ДМШ № 11, Санкт-Петербург), Вера Сучкова (ДМШ им. Гайдна, Москва), Герман Яковлев (ДШИ № 10, Брянск), Георгий Лямичев (ДМШ при МГКМИ им. Шопена, Москва), Роман Колотилов (ГМУ им. Гнесиных, Москва).

В номинации «Ударные инструменты»: Василиса Моисеева (ДМШ им. Шостаковича, Москва), Эдуард Морозов (ДМШ им. Гнесиных, Москва), Виктор Поздняков («Пушкинская детская музыкальная школа», г. Пушкино), Илья Шрамко (ДМШ им. Гнесиных, Москва) и Мата Нуцалчиева («Чеченский государственный колледж культуры и искусства им. Татаева», Грозный).

В номинации «Ансамбли»: Александр и Владимир Разниковы (ДШИ им. Глинки, Москва).

– Там, где есть музыкальные школы-десятилетки, очень сильный уровень развития духового искусства. У нас различные категории. Каждый ребенок участвует в своей – ребенок из обычной музыкальной школы не соревнуется с соперником из специализированной музыкальной школы, потому что у них разный уровень. Но сейчас могу сказать, что очень вырос и уровень обычных детских музыкальных школ. У нас есть категория С, это дети 13-15 лет, обычно эта группа самая тяжелая – дети, рано начавшие заниматься, к этому возрасту зачастую «потухают» и все бросают. А в этот раз таких ребят было много, и с прекрасным уровнем подготовки! Конечно, это очень радует, – говорит президент Благотворительного Фонда развития культуры им. Ю.Н. Должикова Элла Должикова.

Последний этап Международного конкурса-фестиваля имени Должикова - выступление с оркестром. В нем участвуют ребята старше 15 лет – и для многих это самая волнующая часть испытаний. Большинство из них впервые в жизни получили возможность солировать с профессиональным коллективом – в этот раз они играли в сопровождении камерного «Antoniо-orchestra» под руководством лауреата международных конкурсов А.Ю. Паисова.

А на закрытии конкурса в ДШИ им Римского Корсакова, по традиции, лауреаты вышли на сцену в составе конкурсного Сводного духового оркестра, продемонстрировав уровень мастерства, который позволяет буквально за несколько репетиций создать достойную концертную программу. Слушатели с большим энтузиазмом встретили марш Исаака Дунаевского «Весёлые ребята» и виртуозные сольные выступления победителей, многим из которых скоро уже предстоит покорять сцены самых известных концертных залов!

Елена ШИЛОВА,

Фото – Елена АЛЕКСЕЕВА, Фонд развития культуры им. Ю.Н. Должикова

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