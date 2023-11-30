«Одинокий андроид» и «Жирафолес» переехали из Москвы в Апатиты

Центр современного искусства Винзавод передал в коллекцию Центра современного искусства «Сияние» два арт-объекта: «Одинокий андроид» художника Миши Most и «Жирафолес» бюро «Чехарда».

Объекты установлены в пространстве ЦСИ «Сияние» на территории гостиницы-санатория «Изовела» и открыты к свободному просмотру.

Произведения были созданы для биеннале уличного искусства Артмоссфера, организованной ЦСИ Винзавод летом 2023 года и представившей произведения более 40 художников со всего мира.

«В этом июле я выступал в рамках форума уличного искусства фестиваля «Артмоссфера», после выступления Сабина Чагина провела небольшую экскурсию по Винзавода и познакомила с работами биеннале Артмоссфера. Встреча с «Одиноким андроидом» Миши Mostа и «Жрифолесом» бюро «Чехарда» закончилась мыслью: они должны быть в Апатитах!. Я уже несколько лет увлеченно наполняю территорию Арт-парка вокруг гостиницы-санатория «Изовела» и ЦСИ «Сияние» уличным искусством. Мне кажется именно благодаря таким объектам создаются точки «контакта» с современным искусством, когда ощущение от радости обнаружения чего-то не свойственного месту, формирует интерес. Большое спасибо Софье Троценко, Сабине Чагиной и команде винзавода, и за стремление к активному сотрудничеству и работы замечательных художников, которые уже нашли свое место на крайнем севере», - Андрей Малахов основатель ЦСИ «Сияние» тележурналист, продюсер, актер, меценат и коллекционер современного искусства.

«Культурные обмены в институциях всегда сложный, но важный процесс. В современном искусстве он не так сильно развит как, например, в классических музеях, где произведения из коллекций гастролируют постоянно. Фонд Винзавод неоднократно передавал в коллекции произведения, расширяя присутствие современного искусства в институциях по всей стране. Поэтому возможность передать в коллекцию ЦСИ «Сияние» два объекта с биеннале Артмоссфера для нас еще одна удача. Надеемся на долгую жизнь «Жирафолеса» и «Одинокого андроида» в новом месте», – Софья Троценко, основательница Центра современного искусства Винзавод.

Работа «Одинокий андроид» художника Миши Most (1981, Москва, Россия). Одна из основных тем, затрагиваемых художником, — это взаимодействие между обществом и технологиями, а также влияние науки на человека и на то, насколько далеко она может зайти без вреда для человека в будущем.

В работе «Одинокий андроид» индивидом является не человек, а андроид — как следующая ступень эволюции человека. Для андроида чужда коллективность как способ выживания и коммуникации, его задачи и цели пока персонализированы. Пытаясь глубже изучить человеческие эмоции и чувства, робот будто копирует повадки живых людей, их позы и устремления.

Миша Мост (Misha Most) – художник, граффити-райтер. Работы художника были представлены на выставках в России, Азербайджане, Великобритании, США, Германии и других странах. Участник Московской международной биеннале современного искусства и Московской международной биеннале молодого искусства (2011, 2012). Организатор фестивалей, куратор выставок и проектов, автор лекций, посвященных разным направлениям уличного искусства.

Бюро «Чехарда» создает уникальные игровые пространства, раскрывая концепции и замыслы с помощью архитектурных средств из натуральных материалов. Группа реализует свои проекты в городских и загородных парках, на площадях и в скверах, во дворах жилых комплексов, на пляжах, создает интерьеры детских садов и клубов. Игровой арт-объект «Жирафолес» выполнен из привычных нам природных материалов и форм, но неожиданно обретает совсем другие смыслы, просто так их не понять. Рядом с объектом стоит задержаться, пофантазировать и попробовать поймать свою ассоциацию.

Бюро «Чехарда» создает природные игровые пространства, раскрывая уникальные концепции и замыслы с помощью архитектурных средств из натуральных материалов. Благодаря нестандартному подходу к планированию пространства и игровым конструкциям из деревьев естественной формы — отличительной черты бюро — площадки стимулируют детскую фантазию, исследовательских дух, стремление к самостоятельности и разумному риску. Среди проектов группы: пространство «Орландия» в деревне Большое Куземкино (Ленинградская область, Россия), Всесезонная горка «Лиса» в Горкинско-Ометьевском лесу (Казань, Россия) и многие другие.